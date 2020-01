Ana Oramas se desmarca de CC y anuncia el 'no' a Sánchez

La diputada de Coalición Canaria en el Congreso, Ana Oramas, ha anunciado este viernes que votará en contra de la investidura del presidente del Gobierno en funciones y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, desmarcándose así de la posición adoptada por la Ejecutiva de su partido, que se decantó por la abstención.

Así lo ha avanzado durante su intervención en el Pleno de investidura, donde ha cargado duramente contra el candidato socialista por "arrodillarse ante el secesionismo" y por haber pactado con quienes quieren romper España. Pero también le ha acusado de haber "chantajeado" a los canarios al asegurar que cumpliría con el Estatuto autonómico y con el Régimen Económico y Fiscal (REF) si recibía su apoyo. "Nuestros fueros no se negocian", ha aseverado.

"Los fueros canarios están por encima de usted"

La nacionalista canaria ha desvelado que le han "presionado" de "todas las maneras posibles" para que traicionara a quienes le votaron en las elecciones generales del pasado 10 de noviembre, si bien ha preferido incumplir las consignas de su formación.

"No, no y mil veces no. No puedo traicionar al país y a sus ciudadanos, ni a los canarios, cuyos fueron están muy por encima de usted. Hay límites que no se pueden sobrepasar, no voy a ser cómplice y voy a votar no", ha dicho, cosechando los aplausos de diputados del PP.

Oramas ha subido a la tribuna apuntando que se estaba inaugurando "la demolición del Estado" con un Sánchez que aspira a ser presidente del Gobierno de un país tras haber pactado con quienes quieren "destruirlo". "Hace tiempo que en España hacemos mala política y que los partidos han dejado de ocuparse de los ciudadanos, pero jamás este absurdo que protagoniza la izquierda constitucionalista y que permite la derecha por egoísmo electoral", ha denunciado.

Todo "a cambio de un puñado de votos"

A Sánchez le ha afeado que haya pactado "con quienes proclamaron la República catalana" y que esté dispuesto a abrir una negociación bilateral con el Ejecutivo catalán, lo que, a su juicio, supone una "ofensa" para el resto de comunidades autónomas. "No está cometiendo un error sino que esta dispuesto a traicionar a toda la sociedad a cambio de un puñado de voto -ha enfatizado-. Lamentable".

Oramas ha querido dejar claro que siempre ha defendido a los canarios con todas sus fuerzas para criticar al líder socialista por querer el voto de CC para "maquillar el desastre" garantizando que cumpliría con el Estatuto y con el REF. "¿Chantajes a los canarios? No se lo vamos a permitir", ha advertido.

La diputada de CC también se ha dirigido al líder del PP, Pablo Casdo, al que ha hecho "corresponsable" de lo que está pasando por haber dicho durante días "lo que tenían que hacer los demás mientras esperaba sentado". "Tacticismo político por encima del interés ciudadano. No se lave las manos como Poncio Pilato", le ha soltado.