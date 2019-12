Arrimadas sigue a la espera de una respuesta de Sánchez

La portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha revelado que este jueves volvió a intentar contactar con Pedro Sánchez, a través de su gabinete, para pedirle una reunión a tres (PSOE, PP y Cs) para promover un gobierno constitucionalista, como le propuso por carta este lunes, pero de momento "no hay ninguna novedad".

Arrimadas, a su llegada al acto institucional con motivo del 41 aniversario de la Carta Magna, ha pedido al presidente del Gobierno en funciones que cierre la puerta del gobierno a populistas y nacionalistas y se la abra a los constitucionalistas porque hoy, ha subrayado, los valores de unidad y libertad están más cuestionados que nunca.

La dirigente naranja ha señalado que igual que la generación anterior hizo posible la Transición, hoy los constitucionalistas deben tomar la iniciativa para evitar que "los que no están aquí, los que no tienen nada que celebrar, no tengan la llave del gobierno".

Por eso, ha insistido en que la propuesta "más sensata y necesaria" es la de un acuerdo a tres "no solo de investidura sino también de legislatura", que contaría con 221 escaños.