Aznar llama a la movilización ciudadana contra la amnistía: "¡Basta ya!"

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha pedido un nuevo "¡Basta ya!" y ha llamado a "plantar cara con toda la determinación" contra un plan de "autodeterminación camuflada" que pone en riesgo la continuidad de España como nación, en referencia al posible pacto de Pedro Sánchez con el huido Carles Puigdemont. Además, ha advertido de que ningún Estado democrático acepta una amnistía que legitima una "intentona golpista" e invita a "volverlo a hacer".

Así lo ha asegurado Aznar en la inauguración del campus que organiza la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), donde ha sostenido que "la entrega del socialismo al secesionismo" a cambio de "mantener el poder" es "el hecho más destructivo" que ha padecido la democracia. "¡Basta ya!" fue un movimiento contra la banda terrorista ETA y Aznar lo ha reivindicado contra los planes del Ejecutivo de Pedro Sánchez de pactar con el independentismo para lograr ser investido presidente.

El Gobierno acusa al ex presidente de tener un comportamiento "golpista" La ministra de Política Territorial y Portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha acusado hoy al expresidente del Gobierno José María Aznar de tener un comportamiento "golpista" y ha exigido al presidente del PP, Alberto Núñez Fejóo, que le pida una "corrección inmediata" de sus palabras preguntando si lo siguiente que va a pedir es un "alzamiento". La Portavoz del Gobierno considera de "absoluta gravedad" que un expresidente del Gobierno haga este tipo de declaraciones que, según su opinión, "se parecen más a comportamientos antidemocráticos y golpistas" que "a los propios de un expresidente" y lo ve incompatible con los valores democráticos y constitucionales de nuestro país. Por su parte, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha acusado de "perversión moral" al Gobierno y al presidente en funciones. En un mensaje en X (antes Twitter), Gamarra ha escrito: "Un Gobierno que llama golpista a un demócrata víctima del terorrismo y agasaja a prófugos como Puigdemont demuestra la perversión moral de Sánchez y su gobierno. No nos callaréis".

En su opinión, Sánchez dinamitaría la convivencia con un pacto de estas características. "España no puede volver a la destrucción programada de la nación (...) queremos vivir en convivencia", ha afirmado, rechazando a su vez el "ridículo cantonalismo" y "la España de vencedores y vencidos".

De este modo, ha acusado a "los sucesivos gobiernos que han resultado de las alianzas de la izquierda y el secesionismo" de haber "liquidado el consenso político", motivo por la "continuidad de España como nación" está" en riesgo".

Después de rendir homenaje al exministro Josep Piqué, fallecido el pasado mes de abril --que ocupó las carteras de Industria y Exteriores y era patrón de la fundación FAES--, Aznar ha augurado que España cuenta con "masa crítica nacional" para "impedir" que el "proyecto de deconstrucción nacional" se lleve a cabo."Es necesario plantar cara con toda la determinación a un plan que quiere acabar con la Constitución", ha añadido, afirmando que la izquierda "irresponsable e insolidaria" reniega de la Carta Magna.

Sociedad Civil Catalana (SCC) convoca una manifestación el 8 de octubre Sociedat Civil Catalana (SCC) ha convocado para el próximo 8 de octubre una manifestación en Barcelona para rechazar la amnistía y la autodeterminación, las dos principales reivindicaciones que plantean ERC y JxCat en la negociación para la investidura del próximo presidente del Gobierno. "No en mi nombre. Ni amnistía, ni autodeterminación" es el lema escogido por la entidad constitucionalista, que se opone a un pacto de investidura que incluya a las fuerzas independentistas. "En defensa del Estado de derecho, convocamos a los ciudadanos a una manifestación unitaria el próximo 8 de octubre en el centro de Barcelona", expone SCC en una publicación en la red social X.

Autodeterminación camuflada

Según el expresidente del Gobierno, "no será la primera vez" que se "pone a prueba" a los españoles, ya que el terrorismo y el secesionismo ya han querido dinamitar la convivencia antes.

Además, según Aznar, "no hay ningún Estado" democrático que acepte una amnistía que convierte en legítima "una intentona golpista contra la normalidad constitucional"--y que además es "una invitación a volver a hacerlo"--, ni tampoco para aceptar "una autodeterminación camuflada" para formar un Gobierno. "Todavía hay quienes no paran de frivolizar, diciendo que esto es un ejercicio sin coste, nada más fuera de la normalidad que intentar dejar pasar un proceso de autodestrucción", ha agregado, señalando que "el problema no viene de fuera" sino que está "inducido por el PSOE".

Aznar ha asegurado que "nadie con sentido de responsabilidad" y que esté "comprometido con el acuerdo histórico de los españoles" debe "quedarse al margen de una tarea que nos debe convocar para asegurar el futuro de España".