Aznar llama al PP a hacer unido la “apuesta irreversible” por Alberto Núñez Feijóo

Treinta y dos años después de que Alianza Popular, también en Sevilla, se refundase como el Partido Popular, José María Aznar, el joven líder que fue elegido en 1990, compareció en el 20º Congreso Nacional del partido para llamar a la unidad y apoyar sin fisuras “la apuesta irreversible” del liderazgo de Alberto Núñez Feijóo.

Enfermo de Covid, José María Aznar no pudo asistir en Fibes al cónclave popular, en un moderno edificio situado muy cerca del que acogió aquel episodio histórico en el que Manuel Fraga Iribarne, el fundador del partido, rompió una carta de dimisión sin fecha manuscrita por Aznar al grito de que en su liderazgo no habría “ni tutelas ni tutías”. Pero Aznar no faltó a la cita y participó por videoconferencia, justo después de visionarse un vídeo que arrancó precisamente con esa imagen, icónica y enérgica, de Fraga.

Ni la voz afectada por el virus impidió que Aznar ejerciera el papel de guardián de las esencias del partido que presidió hasta llevarlo por primera vez al Gobierno de España.

El propio Aznar rememoró lo sucedido en Sevilla hace tres decenios y enfatizó que el ejercicio de memoria que hizo sólo tiene sentido si inspira al PP para la tarea que le queda por delante a partir de este Congreso. El propio ex presidente del Gobierno dijo: “Recuerdo sí, pero no nostalgia”.

En ese recuerdo, incluyó quizás su principal logro como líder político, la unificación del centro derecha en el PP. “Ensanchamos el partido”, dijo al rememorar que en torno su liderazgo atrajo a democristianos, conversadores y liberales.

Resumió Aznar aquella tarea en tres palabras: generosidad, ambición y responsabilidad. Tres conceptos que él señaló vigentes para el momento histórico que vive el PP en 2022.

Este viernes, la generosidad la personificó en Pablo Casado, el todavía presidente del PP, “que dio el paso cuando tenía que darlo”, dijo. Quiso agradecerle el esfuerzo hecho en sus casi cuatro años como líder del partido, “dejando atrás los errores, pero no a las personas”, con lo que llamó a seguir contando con el defenestrado por la situación que puso a la organización en su enfrentamiento con Isabel Díaz Ayuso. Aunque poco antes sí había reprochado que el PP ha tenido “un momento que nunca debería haber vivido”.

Tampoco es menor hoy por hoy la responsabilidad. “No podemos fallar. Y estoy seguro de que no vamos a fallar”, dijo Aznar entre aplausos.

Esa responsabilidad, “enorme”, recae en Núñez Feijóo. Y sobre ello Aznar advirtió: “Si le damos la responsabilidad le debemos el apoyo que merece su decisión y la tarea que tiene por delante”. Ofreció por ello su “pequeña contribución” la ofrece “sin reservas y con esperanzas”.

“Tenemos que apostar por su éxito, porque su éxito es el de todos, y el de España también”, afirmó Aznar que enfatizó que ésa debe ser, “sencillamente una apuesta irreversible”.

No quiso dar consejos al todavía presidente de Galicia, pero sí le expresó que “este partido responde. Como una pieza, sólida. Imbatible”, le recordó.

Hizo Aznar también una apelación a la carta que él le escribió a Fraga, que “él rompió, con sus maneras, para demostrar que no había tutelas ni tutías”. “Yo quiero romper esa carta que tú no tienes que escribir, Alberto”, dijo Aznar que no pidió “a todos la mayor unidad y el apoyo más claro y decidido para el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo”.

Concluyó Aznar con una crítica al populismo: “Ofrecen ruido, no soluciones”. “No hay futuro valioso para España en el radicalismo”, dijo, al hacer un llamamiento a quienes se alejaron del PP, en una velada referencia a Vox, a que vuelvan a la casa común del centro derecha que debe ser, dijo, el PP.