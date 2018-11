La CUP se desmarca de una posible lista unitaria independentista

La CUP ha advertido que no ha decidido aún si participa o no en las elecciones europeas de 2019 y que, si optara por presentar candidatura, "no contempla" su participación dentro de una lista unitaria de las fuerzas independentistas.

El ex presidente de la Generalitat y líder de JxCat, Carles Puigdemont, se ha mostrado abierto a participar en una lista unitaria en las elecciones europeas encabezada por el líder de ERC, Oriol Junqueras, y en la que también podría figurar como número tres la ex diputada de la CUP Anna Gabriel.

Fuentes de la CUP han puntualizado, sin embargo, que "como es público y notorio la CUP no ha tomado ninguna decisión sobre su participación en las elecciones europeas y se ha emplazado a continuar el debate interno", después de que en la reunión del consejo político celebrada el día 10 se acordara aplazar el proceso de toma de decisión al respeto.

En todo caso, han añadido las mismas fuentes de la CUP, "no se contempla la participación en el seno de una lista unitaria", ni tienen constancia de que "existan propuestas en este sentido".

"La CUP entiende, además, que las declaraciones de Puigdemont forman parte de una estrategia electoral de los partidos independentistas hegemónicos que nosotros ni compartimos ni formamos parte", han asegurado estas fuentes.