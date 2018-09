Montón se resiste a dimitir por el máster pese a que crece la presión en el PSOE para que renuncie

Carmen Montón ha afirmado este martes que sería "injusto" dimitir por "algo que no he hecho" porque no sería "una decisión correcta" al considerar que no es su responsabilidad si se cambiaron las notas de su máster después de finalizar el curso. Mientras tanto aumenta la opinión en el seno del PSOE sobre que ésta debería renunciar a su cargo: "El sentimiento en el partido de que debe dimitir es amplio", aseguran fuentes del partido.

En una entrevista con la Cadena Ser, la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, ha aseverado que está hablando con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "en todo momento", así como con la vicepresidenta, Carmen Calvo. "Él quiere que esté fuerte y que de explicaciones claras", ha puntualizado. "Sánchez piensa como yo, que hay que dar la cara y contar que no he cometido nada irregular y no dar excusas".

Montón ha añadido que "estoy aquí porque siento el apoyo de las personas que importan; estoy tranquila, me siento apoyada y en privado he recibido lo esencial para estar aquí y enfrentarme a la situación", ha respondido al ser preguntada por las informaciones que apuntan a que dentro del PSOE estarían pidiendo su dimisión.

Sobre la información que publica eldiario.es de que al finalizar el máster al menos una asignatura aparecía como "no presentado" y posteriormente "alguien entró en el sistema informático" de la Universidad Rey Juan Carlos y lo cambió por un "aprobado", ha insistido en que no tiene respuesta y que si se le hubiera advertido, lo habría subsanado "con toda tranquilidad".

Según la ministra, "una persona que no hace nada irregular no tiene por qué erosionar nada y sería meternos a todos en el mismo saco", ha contestado en relación a si este caso puede afectar a la credibilidad el Gobierno y del PSOE.

La responsable de Sanidad ha señalado que no va a presentar ninguna demanda contra eldiario.es, a cuyos periodistas mostró documentos y dejó revisar su expediente en su ordenador personal. "Les he permitido hacer fotografías de mi trabajo fin de máster", en el que realizó los trabajos del máster de género que cursó en la Rey Juan Carlos en el curso 2010-2011, ha dicho Montón, quien se ha mostrado dispuesta a seguir dando explicaciones y "dar la cara".

Crecen las voces en el PSOE que piden su renuncia

Tanto en las bases de las distintas federaciones como entre los cuadros medios crece la indignación, según las fuentes, con lo que las "presiones" para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "deje caer" a la ministra son fuertes, según las fuentes.

Entre la militancia que apoyó a Sánchez en las primarias creen que el asunto hace "mucho daño" al presidente y defienden que "hay que ser coherentes" con la posición que mantuvo el PSOE en el caso de Pedro Casado.

Mientras que los grupos de WhattsApp del partido están "incendiados" por los que sostienen que hay que mantener "muy alto el listón de la limpieza", en Moncloa "están dejando pasar el tiempo y viendo cómo evoluciona" el asunto, por lo que en el entorno de Sánchez reconocen que están "todas las posibilidades están abiertas".

Entre los diputados del PSOE también hay preocupación y algunos defienden en los pasillos que Montón "se debería haber ido ayer".

Montón irá al Congreso

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha respaldado las explicaciones de la ministra de Sanidad y ha anunciado que ésta comparecerá a petición propia en el Congreso "porque no tiene nada que esconder".

Fuentes socialistas han asegurado que la intención de la ministra es registrar esa petición de comparecencia hoy mismo, aunque tendrá que ser la Comisión de Sanidad la que después fije día y hora para la sesión.

En declaraciones en el Congreso, la portavoz socialista parlamentaria ha hecho hincapié en que el caso de Montón no tiene "nada que ver" con el del presidente del PP, Pablo Casado, y ha defendido que con la socialista no ha existido trato de favor por parte de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid. "Ella es una persona seria y rigurosa, que ha demostrado que hizo en todo momento lo que se le exigió y que no exigió ningún trato de favor, y ella no es consciente de tenerlo sino que hizo lo que le exigía la universidad", ha argumentado.

La portavoz del PSOE, que hasta el momento no se había pronunciado sobre este asunto, ha alejado la posibilidad de dimisión: "Dimitir por algo que se considera injusto, Ñdígame usted!", ha apuntado.

Tras insistir en que Montón está dando explicaciones con "claridad" y "transparencia" porque "no tiene nada que ocultar", ha incidido en que de Pablo Casado no ha "visto lo mismo". A su juicio, Montón no solo es "clara" y "rotunda" en sus afirmaciones, sino que "tiene el trabajo de fin de máster y los correos" que sustentan su versión. "La ministra Montón está dando todas las explicaciones y seguirá dándolas porque no tiene nada que ocultar", ha recalcado.