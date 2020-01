Cita de Torra y Aragonès en plena pugna independentista

Las aguas bajan revueltas en el independentismo. JxCat y ERC son aliados cuando les interesa pero también enemigos cuando la pugna está en mandar en Cataluña. El panorama apunta a un adelanto electoral en la comunidad para este mismo año y Carles Puigdemont, a través de su valido en la Presidencia, Quim Torra, quiere sacar rédito al respaldo que los republicanos ofrecerán en forma de abstención a Pedro Sánchez en pocos días.

La desconfianza es tal que se puede dar la posibilidad de que Pere Aragonès, vicepresidente del Govern, aproveche la inhabilitación de Torra para encaramarse como jefe del Ejecutivo catalán, algo que sería considerado un triunfo por parte de los republicanos y también del PSOE con vistas incluso a formar un tripartito con los comunes después de los comicios catalanes.

"No nos sentimos vinculados con el acuerdo", avisó Borràs a ERC

La portavoz de JxCat en el Congreso, Laura Borràs, ya expresó el martes su "perplejidad" ante el acuerdo de ERC y el PSOE para investir a Sánchez cuando el programa de Gobierno entre PSOE y Podemos habla de promover "una España fuerte y cohesionada". Criticó Borràs que no han sido informados de las condiciones de la mesa de negociación pactada entre ERC y PSOE y en la que estarán el Gobierno y la Generalitat: "No nos sentimos vinculados a una acuerdo en el que no hemos participado ni hemos construido".

Lo definió como un pacto entre partidos, y aseguró que la unidad del independentismo debió practicarse antes, ya que "apelarla después es pedir una adhesión incondicional a un marco que ya se ha cerrado". "Hemos estado siempre por la unidad de los independentistas, que nos hace siempre más fuertes, y que habría podido hacernos aún más fuertes de cara a una negociación con el estado español", zanjó.

En esta tesitura de máxima tensión, de pugna entre secesionistas, Torra se reunirá este jueves con Aragonès para abordar el acuerdo de los republicanos con el PSOE. Fuentes de Presidencia de la Generalitat confirmaron este encuentro, que está previsto que se lleve a cabo de forma "discreta" en el Palau de la Generalitat.

La cita tendrá lugar el mismo día que ERC celebrará su Consejo Nacional para decidir si finalmente avala el acuerdo con el PSOE para facilitar la investidura de Sánchez.

JxCat, socio de Gobierno de los republicanos en Cataluña, ya ha avisado de que "no se siente vinculado" con el acuerdo entre ERC y PSOE y ha sugerido que es desleal que los republicanos impliquen al Govern sin consultar a sus socios. Éste es el mensaje que quiere trasladar el president al vicepresidente en la reunión: que lo que ERC pacte con el PSOE no tiene que implicar al Ejecutivo catalán, ya que éste también lo conforma JxCat, cuya portavoz dejó claro que la mesa de negociación pactada por republicanos y socialistas no puede ser aceptada de primeras como un mecanismo válido para resolver el conflicto catalán.