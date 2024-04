El Congreso rechaza formalmente la petición del Senado de anular la ley de amnistía

La Mesa del Congreso ha acordado rechazar el requerimiento del Senado de anular la ley de amnistía tramitada en la Cámara Baja con la mayoría del PSOE y de Sumar y los socialistas han instado al PP a que reclame al Tribunal Constitucional (TC) ante la seguridad de que tanto el fondo de la ley como su articulado es correcto.

"Le invitamos a que lo haga porque estamos seguros de que todo lo que hemos hecho y todo lo que se ha realizado por parte del Congreso de los Diputados es correcto", ha recalcado el vicepresidente primero de la Mesa del Congreso, Alfonso Gómez de Celis, tras recordar que el grupo parlamentario del PP en el Senado tiene el plazo de un mes para acudir al TC, aunque ha avisado de que "les puede salir el tiro por la culata".

Los letrados del Congreso han presentado el documento que rechaza el requerimiento del Senado por considerar que es "improcedente" y se cumple con la "presunción de constitucionalidad" en toda la tramitación y en la propia iniciativa, al tiempo que el PSOE ha introducido un nuevo punto en el informe solicitando "lealtad entre las dos cámaras y la necesidad de que el PP vuelva a la senda institucional".

El PP ha rechazado ese documento y ha solicitado debatirlo en el pleno del Congreso, a lo que los letrados se han opuesto al entender que hay un precedente cuando en 2016 el Gobierno también se dirigió a la Mesa con otro requerimiento y el Tribunal Constitucional señaló que se debía dirimir en ese órgano y no en una en sesión plenaria.

"Solo el Tribunal Constitucional es el competente para dirimir si alguno de los pasos dados (en la ley de amnistía) no cumplen con nuestra Carta Magna. No hay ningún otro órgano establecido en nuestro país, en España, que pueda subvertir la competencia que tiene el Tribunal Constitucional", ha reiterado Gómez de Celis tras acusar al Senado de "travestirse" y en "convertirse en lo que no es".

Gómez de Celis ha calificado el requerimiento aprobado por el pleno de la Cámara Alta como una "deslealtad institucional sin precedentes en la historia democrática" y ha incidido en que "no podemos admitirlo desde el punto de vista jurídico, pero tampoco desde el punto de vista político".

"El Partido Popular ahora se convierte en un partido antisistema.Es capaz de romper todas las lealtades institucionales. Es capaz de hacer todo lo posible por dinamitar el orden constitucional viendo lo que está haciendo con su mayoría en el Senado, convirtiendo el Senado en una especie de Cámara de oposición al Congreso", ha reiterado.

Desde el punto de vista jurídico el vicepresidente primero de la Mesa también ha recordado que el PP en el Congreso tenía un mes desde que se aprobó la ley de amnistía para realizar cualquier tipo de requerimiento y ahora lo ha presentado fuera de plazo.

Sumar se ha sumado junto con el PSOE a rechazar el requerimiento del Senado mientras que desde Podemos, su portavoz, Javier Sánchez, ha cargado contra los populares al señalar que nunca hubiera imaginado "que iba a utilizar el Congreso" para provocar un choque institucional.

Ha llamado a parar desde el Congreso "esas intentonas antidemocráticas, diría que pregolpistas" y ha advertido de que si el Gobierno "no se pone firme y acaba con el secuestro del poder judicial, las maniobras del PP irán más allá.