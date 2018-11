El Congreso no votará este jueves a los nuevos vocales del CGPJ

El Congreso de los Diputados no votará este jueves a los nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por el turno de juristas de reconocido prestigio, después de que el PP el martes, y el PSOE y Unidos Podemos el miércoles, hayan retirado sus propuestas para renovar el órgano de gobiernos de los jueces.

Los populares comunicaron ayer a la Mesa del Congreso su voluntad de retirar su firma de la candidaturas tras dar por roto el acuerdo que habían sellado con los socialistas después de que el juez Manuel Marchena renunciara a presidir el CGPJ en defensa de su independencia.

Tras este paso atrás del PP, que hacía imposible que ningún aspirante lograra la mayoría necesaria de tres quintos para ser elegido vocal, hoy han sido el grupo socialista y Unidos Podemos los que han decidido retirar a sus candidatos, con lo que este punto decaerá del orden del día del pleno de mañana jueves.

Lo han ratificado ante la Comisión de Nombramientos, donde hoy precisamente debían comparecer dos de los candidatos de la lista pactada por el PP y el PSOE -José Miguel Castillo y Blas Jesús Imbroda Ortiz- que no pudieron asistir a la sesión celebrada la semana pasada.

La presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha anunciado que ante la retirada de la lista conjunta las comparecencias no se iban a celebrar y, desde Unidos Podemos, Gloria Elizo, ha confirmado que también habían retirado a sus candidatos, por lo que la Comisión no ha emitido ningún informe y mañana no habrá votación en el pleno.

La portavoz del grupo socialista, Adriana Lastra, ha agradecido el trabajo de las personas que habían propuesto como candidatos y que comparecieron el viernes pasado en la Comisión y ha pedido disculpas por el "lamentable espectáculo que ha dado el PP" al romper el pacto cerrado.

Lastra ha vuelto a situar detrás de esa ruptura al portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, y su mensaje en el que defendía el acuerdo para "controlar desde detrás" la sala segunda del Tribunal Supremo, y ha reclamado de nuevo su dimisión.

Elizo, por su parte, ha explicado que habían retirado su lista por respeto a las personas propuestas y para no contaminarlas por el comportamiento "deleznable" del PP, "humillante" para cada una de las candidaturas, ha denunciado.

A su juicio, todo lo sucedido en torno a la negociación de la renovación del CGPJ ha sido "verdaderamente humillante en términos institucionales", por lo que serán "muy críticos con la contaminación del poder judicial". "Esto no puede volver a pasar", ha subrayado la diputada de Unidos Podemos antes de PP de querer "controlar el poder judicial por delante y por detrás" para buscar la impunidad judicial de sus causas.