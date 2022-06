El Consejo de Ministros aprueba 58 millones para ayudas en la compra de libros de texto

El secretario de Estado de Educación, José Manuel Bar Cendón, ha adelantado que este martes el Consejo de Ministros aprobará, a propuesta del ministerio, una partida presupuestaria de 58 millones de euros para apoyar a las familias en la compra de libros de texto, por lo que considera contradictorio disponer de fondos para ayudar a las familias en la compra y decir que se mantengan los libros del año pasado.

"Esa medida de 58 millones en ayudas a las familias es una excelente noticia y que va en la línea de conseguir un sistema más equilibrado y que dé mayor igualdad de oportunidades a nuestros niños, por tanto que no haya familias que por dificultades económicas no puedan adquirir libros de texto o materiales de apoyo", manifestó Bar Cendón en declaraciones a los medios en la sede del ministerio tras un encuentro con periodistas.

Por otro lado, ha descartado que la nueva Evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad (EBAU), cuyo borrador se presentará en la primera quincena de julio, vaya a ser una prueba única en toda España.

Durante el encuentro con periodistas, ha señalado que el documento que se presentará en julio estará lo más consensuado posible y ha apostado porque la nueva prueba tenga "mayor equilibrio y homologación".

"Ir a una prueba única eso ahora mismo no es posible porque la propia ley no lo permitiría porque estaríamos invadiendo competencias de otras administraciones", ha asegurado en declaraciones a los medios tras el encuentro Bar Cendón, quien se reunió el lunes con el Ministerio de Universidades y el miércoles lo hará con el presidente de la CRUE, Juan Romo, para hablar sobre la nueva EBAU.

En sus palabras, modificar la prueba de acceso a la Universidad "es un clamor popular" ya que "está todo el mundo interesado en ello". Así, ha afirmado que los nuevos diseños curriculares "empujan a que hay que adaptar lo que se enseña en los institutos y colegios a lo que luego se evalúa".

En este punto, el secretario de Estado de Educación ha subrayado que el proceso de cambio "debe ser un proceso de cambio consensuado, muy dialogado con todas las administraciones, con la CRUE, con la Conferencia de Rectores, con el Ministerio de Universidades y con otros agentes sociales, incluso el alumnado".

No obstante, ha evitado lanzar alguna propuesta sobre la nueva prueba ya que, a su juicio, "sería cerrar parte de ese diálogo", aunque ha adelantado que "en breves días" empezarán a ver la luz alguna de las propuestas.

"Hay una cierta preocupación con algunos posibles desequilibrios, propuestas en el sentido de que las pruebas tengan mayor equilibrio, mayor homologación entre ellas", ha apuntado Bar Cendón, destacando que hacer una parte común en la nueva EBAU sería posible "si todo el mundo estuviese de acuerdo en el ámbito de sus competencias".

Sobre si la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha realizado censura al recomendar a los colegios que no utilicen los nuevos libros de texto que incluyen los currículos aprobados por el Gobierno en el desarrollo de la Lomloe, Bar Cendón ha afirmado que no lo sabe pero que "ojalá no".

En este sentido, ha pedido que los principios esenciales, que son la libertad de cátedra del profesorado a la hora de elegir los proyectos editoriales y la libertad de publicación por parte de las editoriales, sean "respetados".

"Hay todo un procedimiento que no empieza con la confrontación, empieza con el diálogo. Cuando la alta inspección ve algún desajuste suele hacerse una carta de colaboración. Intentemos dialogar, colaborar, si no hay una respuesta en ese sentido y continúan detectándose incumplimientos pues ahí el requerimiento, todavía no hemos llegado al ámbito judicial", ha explicado.

Para el secretario de Estado de Educación, la reforma educativa "va a avanzar" confiando unos en otros y en la comunidad educativa. "Los libros de texto son materiales de apoyo a la docencia, no son el currículum. Los decretos no se han publicado tampoco", ha apuntado en referencia a los decretos que tienen que aprobar las comunidades autónomas.

Otro de los retos que tiene pendiente el Ministerio de Educación es la reforma de la profesión docente, con el objetivo de mejorar el sistema educativo mejorando la docencia. Así, tras la publicación de las 24 propuestas para mejorar la docencia, el Ministerio abrirá en los próximos días sucesivas mesas de diálogo.

El diálogo para llevar a cabo la reforma de la profesión docente será con todo el abanicos de agentes, con la CRUE, con el ministerio de Universidad, aunque sin un calendario fijo.

El Ministerio de Educación quiere mejorar la docencia, dotando a los profesores de herramientas, de instrumentos para que mejore el sistema educativa, una tarea que considera "muy compleja" que no será rápida pero sí estará muy consensuada y que puede no aprobarse a lo largo de esta legislatura.

Asimismo, el Ministerio está trabajando en los primeros borradores de la ley de enseñanzas artísticas, que llevará un desarrollo más pausado porque los colectivos son muy heterogéneos.

En referencia a la posibilidad de modificar los horarios de los colegios debido a las altas temperaturas y aprobar un plan nacional de climatización ante esta situación, el Ministerio de Educación apuesta por colaborar, estudiarlo y, si es posible, hacerlo.

Sin embargo, Educación recuerda que la flexibilización de horarios está dentro del ámbito competencial de las comunidades autónomas y que las condiciones climatológicas no son iguales en todas, por los que algunas no tienen el problema de las altas temperaturas, pero abre la posibilidad a mejorar las condiciones, mejorar la climatización de los centros, estudiar el tema y ver por dónde atajarlo.