Consuelo Ordóñez carga contra Álvarez de Toledo por sus palabras sobre ETA

La presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), Consuelo Ordóñez, arremetió con dureza contra la portavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, por haber dicho que "el actual momento político es más difícil que cuando ETA mataba".

"¿Dónde estabas tú, @cayetanaAT, cuando ETA nos mataba?", preguntaba la presidenta de esa asociación, a través de su cuenta de Twitter, en respuesta a las declaraciones de la dirigente popular plasmadas en una entrevista que publicó el domingo el diario El Correo.

La indignación de Ordóñez, hermana del concejal del PP asesinado por ETA, Gregorio Ordóñez, recibió apoyos de varios miles de seguidores de la red social en la que ha añadido, en respuesta a alguno de los comentarios que ha suscitado la noticia, que le da igual que Álvarez de Toledo hiciese esas declaraciones "en términos políticos".

"En términos políticos aquí se mataba a la gente precisamente por hacer política, así que no me digáis que está sacada de contexto. Es la portavoz en el Congreso por el PP", concluye la hermana del edil asesinado a tiros por ETA el 23 de enero de 1995. EFE

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, de Cs, afirmó que no comparte las palabras de la diputada popular.

En declaraciones a los medios antes de participar en una Mesa en la COP25, Villacís se mostró sintética y tajante: "No lo comparto", zanjó Villacís, que recordó que ella pertenece a una generación que "telediario sí, telediario no" veía asesinatos, ataques, coches-bomba y actos terroristas "que ahora no vemos".

La situación actual no es comparable, señaló la vicealcaldesa, con una situación en la que "hay asesinatos de por medio, terrorismo y violencia". "Evidentemente la situación política actual no es buena", convino, aunque invitó al resto de partidos no tanto a hacer "este tipo de análisis", sino a tomar medidas "para remediarla".

Y, en este sentido, volvió a recordar que Cs, con diez escaños en el Congreso, "es el único partido que propone una alternativa al pacto del PSOE con populistas e independentistas".