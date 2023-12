Cruce de reproches entre partidos en el Día de la Constitución

Los reproches cruzados han protagonizado el acto institucional por el Día de la Constitución.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha urgido al PP a que renueve el CGPJ, a lo que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha respondido que el objetivo del presidente es "controlar el Poder Judicial".

Tras la salida de Podemos de Sumar, Yolanda Díaz ha reclamado a los morados que "no se confundan de adversario" y que no pongan "en jaque" las políticas del Gobierno. Desde Podemos, Ione Belarra ha dicho que "no han tenido más remedio".