Diferencias en el Gobierno sobre quién debatirá con Tamames

De hecho, desde Moncloa no descartan que otros ministros suban a la tribuna "en cualquier momento", si bien de forma limitada, no como en mociones celebradas en los años 80, cuando sí intervinieron numerosos representantes del Ejecutivo.

"Una cosa no es óbice de la otra, pero tiene que ser el presidente porque se trata de una moción constructiva en la que se pide justamente que el que impulsa la moción presente un programa alternativo al Gobierno de España", explicó. "Evidentemente, la decisión de intervenir o no corresponde exclusivamente al presidente del Gobierno", aclaró la ministra de Derechos Sociales en declaraciones en la Cámara.

De su lado, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, señaló que no hay "ninguna duda" de que es el presidente quien tiene que liderar el discurso gubernamental en una moción de censura que busca sacarle de la Moncloa y que debe utilizar la cita para hacer balance de sus políticas.

Preguntado sobre la propuesta de Podemos, Bolaños señaló que es "legítima", pero prefirió no adelantar los planes de Moncloa. Eso sí, señaló que quieren aprovechar el debate para confrontar el modelo del gobierno progresista con el de la "ultraderecha", basado en los "recortes".

La propuesta de sus socios del Ejecutivo se dirige a las mujeres, pero no implica que estén en contra de que también hable el presidente del Gobierno.

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, consideró "legítima" la propuesta de Podemos de que sean las ministras las que lideren el debate, pero no quiso desvelar sus planes respecto a esa cita. Eso sí, en la parte socialista del Ejecutivo están abiertos a que algún otro miembro del Gabinete tome la palabra además del presidente Sánchez.

María Jesús Montero dice que no hay "ninguna duda" de que es Sánchez quien debe responder

Los populares culpan a Vox de ser "colaboradores" de Sánchez

El portavoz de Campaña y vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta del Partido Popular, Borja Sémper, afirmó ayer en relación a la moción de censura de Ramón Tamames que "solo cabe concluir que Vox es un colaborador necesario de Pedro Sánchez". Sémper hizo estas declaraciones en Castellón donde visitó las Fiestas de la Magdalena junto a la candidata popular a la alcaldía de Castellón, Begoña Carrasco, y la presidenta provincial del PP, Marta Barrachina. Preguntado por la moción de censura que defenderá el martes Ramón Tamames, Sémper indicó que España "no está ni para fuegos artificiales ni para juegos de partidos y estrategias partidistas, ni para bromas". El congreso de los Diputados, declaró, "no está para ser un circo, ni para un nuevo ejercicio de bochorno", sino que "lo que España necesita es un cambio sensato y sereno, que piense en el conjunto de los españoles y no en las tácticas de partidos". "Lo que sabemos", dijo Sémper, "es que esa moción de censura la va a ganar Pedro Sánchez y va a ser un balón de oxígeno mediático para los problemas que tiene el Gobierno". Por todo ello, agregó, "solo cabe concluir que Vox es un colaborador necesario de Pedro Sánchez".