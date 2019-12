ERC descarta que haya un acuerdo con el PSOE antes de navidad

La portavoz y secretaria general adjunta de ERC, Marta Vilalta, ha descartado este lunes en rueda de prensa que puedan llegar a un acuerdo con el PSOE para investir a Pedro Sánchez antes de Navidad y ve más probable que, si hay acuerdo, se sustancie en enero: "Vemos muy lejos que pueda ser antes de Navidad y antes de Fin de Año, básicamente por los días que quedan y porque hay cuestiones que tienen que pasar y que influyen. Nosotros no tenemos prisa".

Vilalta hacía referencia a las diversas decisiones judiciales que se tienen que dar en los próximos días como la eventual inhabilitación del presidente de la Generalitat, Quim Torra; la decisión sobre la euroorden sobre el expresidente Carles Puigdemont, cuya vista está prevista para el 16 de diciembre en Bélgica, y la decisión sobre la inmunidad del líder de ERC, Oriol Junqueras, que el Tribunal de Justicia de la UE pronunciará el 19 de diciembre; además del congreso de los republicanos del 20, 21 y 22 del mismo mes.

En la víspera de la tercera reunión que los republicanos mantendrán con los socialistas, Vilalta ha expresado que la apuesta por la vía del diálogo incluye un rechazo a la vía judicial y ha advertido: "Si el PSOE tiene mucha prisa, lo que tiene que hacer es moverse rápido y hacer los gestos más rápido. Será la manera de acelerar las negociaciones".

Ha insistido en que si la inmunidad de Junqueras se hace realidad, lo pondrán sobre la mesa y defenderán sus derechos políticos, y preguntada por la clasificación de los dirigentes independentistas encarcelados, ha recordado que la valoración del grado de los presos la hacen las juntas de tratamiento con criterios técnicos, siguiendo una normativa y unos protocolos, por lo que "no tendría que entrar para nada la Fiscalía".

Con todo, ha destacado que ahora mismo están en un punto de la negociación que aborda la herramienta para sustanciarla, que ellos quieren que sea una mesa de diálogo donde estén representados los ejecutivos, en la que se pueda hablar de todo, que tenga garantías y un calendario "fijo con periodicidad, principio y final".

Con esa voluntad irán el martes a una nueva reunión que tendrá lugar en Cataluña, aunque todavía no tiene emplazamiento concreto, ha dicho Vilalta, que ha adelantado que con total probabilidad se celebrará por la mañana, y que ha advertido que, si durante la negociación de las próximas semanas no ven que la apuesta del diálogo aleje al Gobierno en funciones de la vía judicial, a ERC "no le temblarán las piernas" para mantenerse en el 'no' a investir a Sánchez.

"El PSOE y Podemos tienen la oportunidad de hacer lo contrario que hizo el PP: que se abandone la vía judicial y apostar por el diálogo y la negociación para resolver conflictos políticos", ha expresado la portavoz, porque, entre otras cosas, considera que la vía por la que optaron los catalanes para derrotar al independentismo ha fracasado, en sus palabras. '

Otro de los puntos que los republicanos defenderán en la negociación del martes es exigir "respeto a las instituciones catalanas", algo que consideran necesario para avanzar en un posible acuerdo.

Preguntada por la propuesta de los comuns de que los republicanos se impliquen también en el acuerdo programático e incluso en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado para dar estabilidad al gobierno con el que se plantean negociar, ha zanjado: "ERC no está aquí para negociar el 'peix al cove' (pájaro en mano), sino que estamos porque trabajamos para una solución política al conflicto y por eso vale la pena intentarlo. No para negociar unas transferencias o una ley concreta".

Preguntada por la moción introducida en el Parlament de JxCat que concreta que las garantías que piden en una eventual negociación con el Gobierno tienen que pasar por un mediador internacional --algo que ERC no ha concretado--, ha explicado que los republicanos no han abordado ese asunto porque su grupo parlamentario se reúne los martes y ha repetido que con los socialistas están en la fase de concreción de la mesa de negociación.