Errejón dinamita las alianzas de Podemos y sus confluencias

La irrupción en las próximas elecciones generales de Más Madrid, la plataforma de Íñigo Errejón, ha provocado un debate en las confluencias de Unidas Podemos y de otros partidos de izquierda sobre si pactar alianzas con la nueva candidatura o con la encabezada por Pablo Iglesias. De hecho, Compromís se decantó anoche por sumarse al proyecto del portavoz de Más Madrid en la Asamblea regional, por lo que se presentará el 10 de noviembre con la plataforma que liderará el ex lugarteniente de Iglesias.

La Ejecutiva de la formación de Joan Baldoví y Mónica Oltra, que gobierna la Comunidad Valenciana con los socialistas y Podemos, optó mayoritariamente por explorar un gran pacto a la izquierda del PSOE donde esté además Podemos y Más Madrid; en caso de no prospera esa posibilidad, tratará de ir de la mano con el partido de Errejón.

El paso dado por Más Madrid, que deberá ser refrendado este miércoles, fue bien recibido por el PSOE con la esperanza de que ayude a sumar para que haya un Gobierno de izquierdas, mientras que Iglesias opinó que el que fuera su número dos en Podemos es el candidato con el que el presidente del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, "preferiría" pactar.

"Errejón dijo que ellos apoyarían un acuerdo de Ciudadanos con Gabilondo sin pedir nada a cambio. A nadie le puede extrañar que Pedro Sánchez prefiera eso", afirmó Iglesias en declaraciones en TVE al aventurar el acuerdo que Errejón hubiera permitido en la Comunidad de Madrid.

Iglesias consideró "perfectamente legítimo" y "previsible" que el portavoz de Más Madrid en la Asamblea madrileña haya decidido abanderar una candidatura y pidió que se deje de "hablar de etiquetas" que describen la "división" de este bloque.

Equo consultará su rumbo a las bases y En Comú Podem no abandona a Iglesias

Errejón, que no estuvo en la asamblea del domingo en la que se acordó concurrir el 10 de noviembre, apareció este lunes en la reunión del grupo parlamentario de Más Madrid, pero rehusó hacer declaraciones. Todo apunta a que el partido del que fuera mano derecha de Iglesias se presentará en los feudos que reparten más escaños con el fin de que en los pequeños, la dispersión del voto no perjudique a la izquierda. La incógnita es saber con qué partidos se aliará, ante el debate generado en las confluencias de Unidas Podemos y en fuerzas como Compromís.

Podemos Andalucía ha defendido que en vez de Unidas Podemos, la candidatura de la izquierda en esta región se llame Adelante y tenga grupo propio en el Congreso, al estilo de En Comú Podem o Galicia en Común, algo que no contempla el partido de Iglesias.

En Marea, que en los anteriores comicios se presentó al margen de Podemos, abrió la puerta a una alianza con Errejón que incluya a la ex dirigente de la formación morada Carolina Bescansa.

En Comú Podem no tienen intención de romper su alianza con Iglesias para juntarse con Errejón. "No nos planteamos ni está sobre la mesa la posibilidad de cambiar nuestras alianzas a nivel estatal. Tanto con Podemos como con las confluencias que la integran la relación es estable, y si se confirma la aparición de una nueva formación no variará nuestra alianza", aseguró el portavoz de la formación catalana, Jaume Asens.

Equo no ha decidido su postura y consultará esta semana a sus bases, aunque criticó que su dirigente Inés Sabanés haya tomado partido por Más Madrid. "En los estatutos de Equo no se permite la doble militancia. Mucha gente de Equo no está de acuerdo con la presencia de gente de Equomadrid en lo de Errejón", avisó el líder de la formación ecologista, Juancho López de Uralde.

La decisión de Más Madrid no responde a una estrategia orquestada con el PSOE, según la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, pero confió que en ayude a sumar, porque "Unidas Podemos no lo ha hecho". El líder del PSC, Miquel Iceta, barruntó que el salto de Más Madrid a la política nacional puede implicar "ventajas" y "algún inconveniente" porque hay partidos que "sacan votos, pero no los traducen en escaños".

El portavoz del PSOE en Madrid, Ángel Gabilondo, apuntó que el partido de Errejón le quitó "algunos votos" en las pasadas elecciones autonómicas y recordó "cuál fue el resultado", en alusión a que la fragmentación de la izquierda hizo que el bloque PP-Cs-Vox sumaran mayoría. El PP interpretó la decisión de los de Errejón de presentarse como un movimiento que perjudicará al PSOE y ahondará la división de la izquierda.