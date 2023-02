Feijóo logra lo que no consiguió Casado: reunir en un mismo acto a Aznar y Rajoy

lberto Núñez Feijóo logró ayer como líder del PP una simbólica foto de unidad, la de los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy juntos, por primera vez en años, en un escenario, el de la 26 Intermunicipal en Valencia, donde las que fueron las dos almas del PP se han unido para la precampaña del 28M.

El ala más dura y la más moderada se dieron la mano en torno a Feijóo, un líder al que ambos ex presidentes bendijeron en Valencia, un lugar dulce para el PP, donde Aznar llenó Mestalla en 1996 antes de llegar a la Moncloa y uno de los Gobiernos que el PP aspira a arrancar al PSOE en mayo.

Con casi todos los presidentes autonómicos del PP entre los asistentes, pues no había llegada aún ayer el de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, Aznar y Rajoy coincidieron en pedir a los suyos un apoyo “sin fisuras” para llevar a Alberto Núñez Feijóo a la Moncloa.

En un acto cargado de emoción y múltiples aplausos sobresalió además el recuerdo y reivindicación de la fallecida ex alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, a la que se refirieron como “la mejor alcaldesa del mundo” y de la que han lamentado que fuese “calumniada” y “destrozada” por sus adversarios políticos. También destacó el agradecimiento de Feijóo a los dos ex presidentes pues logró el encuentro que no consiguió su antecesor al frente el PP, Pablo Casado, obviado en la liturgia del acto y en los discursos.

Ambos se pusieron a disposición del partido tras años de tiranteces, que llevaron incluso a que Aznar renunciara en 2016 a la presidencia de honor del PP, mientras desde FAES era crítico con la política de Rajoy en Cataluña, que veía acomplejada.

Fue en aquel clima de cuestionamiento a Rajoy desde su derecha cuando Vox cobró fuerza y el PP perdió a cargos como Jaime Mayor Oreja.

Ayer el PP quiso escenificar que más que nunca es la casa del centroderecha en la que caben todas las sensibilidades porque es en la división de este espacio político donde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, encuentra terreno abonado para poder seguir en el poder.

“Estamos unidos. Toca unir a este país”, recalcó Feijóo, que pidió a los suyos dar una alternativa a la España “cansada e la política de bloques” y del “frentismo”, a la que ofrecen un “punto de encuentro”. Con el partido unido dentro ahora toca “convencer fuera”.

También Rajoy y Aznar señalaron que el PP es “la única esperanza seria, la única alternativa real” para acabar con el Gobierno “Frankenstein”, con el “monstruo”, y dar un “Gobierno tranquilo e integrador” que se necesita con “urgencia” porque España está “en rumbo de colisión”.

La existencia de diferentes acentos en el PP la volvió a mostrar la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que al ser preguntada por los periodistas si es más de Aznar o de Rajoy aseguró que de todas las etapas se queda con “cosas muy buenas” para apuntar a renglón seguido que “Aznar ha sido siempre un referente”.

En lo que todos coinciden es en denunciar las “amistades peligrosas” del Gobierno de Pedro Sánchez, sus pactos con “secesionistas” y “antiguos terroristas” y la “demagogia” y “mala política” que ejemplifican leyes como la del solo sí es sí, que ha provocado rebajas de penas a agresores sexuales.