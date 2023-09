Feijóo exige a Sánchez "rectificar y dar marcha atrás" tras movilizar a su Gobierno a favor del "chantaje" de Puigdemont

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido este viernes al jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, que "rectifique" y dé "marcha atrás" tras "movilizar" a sus ministros para decir que están dispuestos a "aceptar" el "chantaje" que el expresidente catalán Carles Puigdemont y los independentistas han puesto encima de la mesa como condición para apoyar su investidura.

"Pido solemnemente a Sánchez que dé marcha atrás y que desmienta que está dispuesto a acceder a las pretensiones ilegales del independentismo. Y si ya es grave que esté dispuesto a abrir la puerta a una amnistía de la que renegaba, más grave aún sería hacerlo a cambio de su investidura", ha declarado Feijóo en la clausura del Campus FAES que ha organizado la fundación del expresidente José María Aznar.

El presidente del PP ha subrayado que "el chantaje está sobre la mesa y Sánchez se ha apresurado a movilizar todo su Gobierno para decir que están dispuestos a aceptarlo". Por eso, ha reclamado de nuevo al jefe del Ejecutivo en funciones que de "marcha atrás" y "rectifique" porque él mismo decía antes de las elecciones generales de julio que "la amnistía no cabía en la Constitución y que, por supuesto, tampoco el referéndum".

Feijóo ha denunciado la "deriva" del Partido Socialista que lidera Sánchez, que, a su juicio, va directamente con sus pasos a "socavar los principios básicos" de la democracia con el "único afán de mantenerse en el poder".

Como ejemplo de ello, ha citado los pasos del PSOE estos meses, como no reconocer la derrota el 23-J, no felicitar al ganado, llevar al TC el escaño de Madrid para "intentar modificar el resultado electoral", acusarles de "golpistas" o "menospreciar a más de 11 millones de españoles que votaron cambio".

En quinto lugar, y un día después de conocerse la expulsión de Nicolás Redondo Terreros del PSOE, Feijóo ha citado el intento de "silenciar a aquellos que les votaron y que no aceptan lo que están haciendo".

"La deriva es tal que ahora incluso intentan silenciar a aquellos que le votaron, pero que se rebelan contra lo que está sucediendo y no entienden como en apenas un mes, se puede decir justo lo contrario de lo que se decía antes", ha manifestado, para recalcar que "ni la Constitución ha cambiado, ni el chantaje de los independentistas es distinto, ni la amnistía y el referéndum son ahora aceptables".

En este sentido, ha recalcado que "ni la Constitución ha cambiado, ni el chantaje de los independentistas es distinto, ni la amnistía y el referéndum son ahora aceptables". Según ha añadido, "lo único" que ha cambiado "es que Sánchez ha perdido las elecciones".

"Y a día de hoy no ha sido capaz de decir que no está dispuesto a ceder en todo a cambio de seguir en el Gobierno", ha asegurado, para añadir que sería "inmoral" aceptar las condiciones que exige Puigdemont porque él mismo sabe que no tiene "encaje" en la Carta Magna.

Dicho esto, ha proclamado que no les van a "silenciar con sus presiones y sus ataques" sino que van a dar "voz a todos esos españoles a los que quieren acallar". Por lo pronto, el PP ha convocado el día 24 de septiembre un acto "abierto" y "en la calle" contra la amnistía en el que participarán los expresidentes Aznar y Mariano Rajoy.

Fraude electoral

Feijóo ha subrayado que las "críticas internas" que está recibiendo el jefe del Ejecutivo en funciones "confirman que no tiene consentimiento ni para la amnistía ni para el referéndum" ni está "legitimado para hacer justo lo contrario que comprometió cuando se sometió a las urnas" el pasado 23 de julio.

"Es un auténtico fraude también hacia aquellos que le votaron cuando prometía una cosa y ahora se encuentra con que pretende hacer justo lo contrario", ha denunciado, para avisar que el futuro del país no puede depender de las exigencias de políticos que "no creen en España".

Feijóo ha denunciado que hay una estrategia "nunca antes vivida" en la democracia española en la que "el Gobierno en pleno se dedica todos los días a atacar a la oposición", que está ejerciendo "legítimamente su labor de control". Es más, ha dicho que finalizada la legislatura se ha "recrudecido" ese intento de "acallar y deslegitimar cualquier otra opinión política distinta". "Son los famosos cambios de opinión y su pretensión en que todos comulguemos con las ruedas de molino", ha aseverado.

En cualquier caso, y a 10 días del debate de investidura en el Congreso, Feijóo ha mantenido su oferta al PSOE para alcanzar un gran acuerdo nacional que evite a los independentistas y pacte los principales temas de una legislatura con una duración concreta.

El líder del PP ha afirmado que "atacar" la Constitución es "atacar el consenso que la hizo posible". "Y no nos vamos a resignar ante ello", ha advertido, para subrayar que una gran mayoría de españoles se identifica con los valores constitucionales y apuesta por la moderación y la superación de los bloques.

A renglón seguido, ha lamentado que mientras Europa intenta fortalecer la unidad, crecer para ser más relevantes y solucionar los problemas de desigualdad, en España están "anclados en la división, en las trincheras y en la política de bloques". "Nos encontramos ante una amenaza sin precedentes a nuestro sistema democrático y a nuestros valores constitucionales. Y por primera vez, un partido de Estado parece dispuesto a sucumbir ante el desafío y ceder a cambio de unos años más en el poder", ha apostillado.

Asimismo, Feijóo ha utilizado su discurso en el Campus FAES para pedir la dimisión de la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, por acusar "golpista" a Aznar, unas manifestaciones que considera que están en el "podio de los despropósitos" y que evidencian la "deriva" en la que, a su juicio, está instalado el Ejecutivo en funciones y el Partido Socialista.

"Quiero empezar antes de nada trasladándote presidente no sólo el apoyo personal sino el apoyo de todo el Partido Popular ante los disparatados ataques que has recibido esta semana, simplemente por acreditar tu opinión y defenderla con razones", ha asegurado, para añadir que esas acusaciones a Aznar "merecerían la dimisión de la ministra portavoz de los insultos del Gobierno".

Finalmente, el presidente de los 'populares' se ha sumado al homenaje al fallecido exministro Josep Piqué, del que ha destacado su "interpretación de los valores del Estado autonómico con respeto a la diversidad y dentro de un proyecto común".