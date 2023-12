Feijóo condiciona la reunión con Sánchez a que sea en el Congreso "sin imposiciones"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, condicionó este miércoles su aceptación a citarse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el próximo 22 de diciembre a que esta reunión no se celebre en el palacio de la Moncloa, sino en el Congreso de los Diputados "sin mediador", "sin soberbia" y "sin imposiciones", mientras "se humilla" ante sus socios independentistas.

Esta mañana Feijóo había enviado una carta a Sánchez con los temas que propone tratar en ese encuentro, entre ellos la ley de amnistía pactada por el PSOE con los partidos independentistas, medidas para garantizar la independencia judicial o la moción de censura en Pamplona que dará la Alcaldía a EH Bildu. Se trata de un giro del PP, después de 10 días pidiendo a Moncloa que le mande el orden del día por escrito.

En su intervención en el Pleno del Congreso en el marco del debate sobre los últimos Consejos Europeos, Feijóo ha reprochado a Sánchez su "manera curiosa de mostrar interés" por esa entrevista, ya que, según ha dicho, anunció a través de los medios que quería verse con el jefe de la oposición y su gabinete tardó "cinco días" en contactar con el PP.

Feijóo ha admitido que "todo el mundo en la Cámara sabe que es extremadamente difícil" hablar con Sánchez porque "no respeta al adversario político" e "intenta engañar siempre a todo el mundo". Es más, ha dicho que el jefe del Ejecutivo es "sumiso con quien quiere debilitar el Estado y pretende ser implacable" con los partidos que lo defienden.

Reto a Sánchez

"Me ha dicho usted que nos reunimos como quiera, donde quiera y cuando quiera", ha espetado Feijóo a Sánchez, para enumerar a renglón seguido sus exigencias: "Como quiera, sin mediador"; "donde quiera, en Ginebra no, en el Congreso"; "Cuándo, el próximo viernes"; "Y cómo, sin soberbia, sin imposiciones y con un orden del día oficial", ha señalado. "¿Será usted capaz, señor Sánchez? Yo sí", ha proclamado.

El presidente de los 'populares' ha dicho que él quiere "estar a la altura del cargo" que representa y ha admitido que "una de las obligaciones del líder de la oposición es acudir cuando le llama el presidente del Gobierno".

"Yo no le voy a pedir amnistías, no le voy a pedir votos para quien incluya asesinos en las listas ni le voy a pedir un referéndum de autodeterminación. Pero lo que no pienso consentir, que mientras se humilla usted ante sus socios con todo lo que le pidan, siga faltando al respeto al primer partido de España", ha exclamado.

En su discurso, Feijóo ha calificado de "decepcionante" la Presidencia española de la UE que está llegando a su fin. "Sobre Mercosur usted no pinta nada. La aprobación de las reglas fiscales, lo que diga Alemania y Francia, sí. Y sobre el asilo, se ha enterado hoy de que Macron ha desbloqueado el asilo", ha dicho a Sánchez.

Así, ha afirmado que el Gobierno "no ha resuelto ningún tema relevante", ni de los que se había marcado, ni de los que había pendientes. "Usted fijó las prioridades y usted las incumplió", ha espetado al jefe del Ejecutivo, para afearle que haya estado más preocupado por la amnistía que por lograr los hitos de la Presidencia española.

Es más, ha dicho que es "lamentable" que la política internacional de Sánchez sea "tan poco fiable" y haya servido "para financiar indirectamente la guerra de Putin". "Ni liderazgo en Europa ni liderazgo en América Latina", ha aseverado.

Feijóo ha destacado que el "mayor reconocimiento internacional estos meses ha sido la felicitación del grupo terrorista Hamás". "Enhorabuena, otra compañía estupenda para construir su muro", le ha trasladado con ironía.

En materia energética, ha criticado que el Gobierno diga que ha bajado el precio de la luz cuando pagan un 15% más por la luz que la media de los países de la UE, al tiempo que ha censurado que España se haya consolidado en este 2023 "como el mayor comprador de toda Europa de gas natural licuado ruso". "En definitiva, su Presidencia de turno ha sido la más cara de todas las que ha ostentado España y la menos consensuada con las Cortes", se ha quejado.

Retroceso en derechos democráticos

Asimismo, el presidente del PP ha indicado que "hoy España es asunto de debate en Europa por la degradación del Estado de Derecho, por la despenalización de la corrupción y el terrorismo y por ser una de las pocas naciones en las que se está retrocediendo en derechos democráticos".

En este sentido, Feijóo ha recalcado que "hoy España preocupa por sus pactos, por sus decisiones y por su poca fiabilidad en política nacional e internacional". A su entender, Sánchez es "un brillante agente de descrédito" de España y "empieza a no haber avalancha de propaganda ni campaña de imagen que lo tape".

Además, ha censurado una vez más el discurso que pronunció el jefe del Ejecutivo hace una semana en el Parlamento Europeo en Estrasburgo y que, a su juicio, marca un "antes y un después" porque en Europa "empiezan a conocer al verdadero Sánchez".

Feijóo le ha echado en cara que se permita dar "lecciones" a un político alemán como Manfred Weber (PPE) con "una mentira", al preguntarle en ese debate si devolvería las calles dedicadas al III Reich como hace Vox con los franquistas. VE AL GOBIERNO DE SÁNCHEZ UNA "INMENSA ANOMALÍA" PARA EUROPA

El líder del PP ha recalcado que para Europa el Gobierno de Sánchez es "una inmensa anomalía" por estar fundado "en un acto de corrupción política, comprar la investidura a cambio de impunidad judicial" y ser "humillado mes a mes en Suiza y cada día en esta Cámara".

Además, ha censurado el pacto que los socialistas han sellado con Bildu para darles la Alcaldía de Pamplona y ha preguntado a Sánchez si el partido de Arnaldo Otegi se ha comprometo a condenar los atentados de ETA, no contar entre sus miembros condenados por terrorismo, no homenajear a aquellos que participan en actos terroristas o colaborar en la investigación y en el esclarecimiento de todos los crímenes perpetrados por ETA.