Felipe González: "Torra parece más el presidente de los CDR que el de los catalanes"

El ex presidente del Gobierno Felipe González ha manifestado este martes su preocupación por la actitud del presidente de la Generalitat, Quim Torra, porque parece más "el presidente de los CDR" que el de los catalanes, incluidos los Mossos d'Escuadra.

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios en Zaragoza, donde ha sugerido al PP que hable con el Ejecutivo de Pedro Sánchez sobre Cataluña como el PSOE hizo con el de Mariano Rajoy por ser una cuestión de Estado.

"Sugiero que la posición no cambie se esté en el Gobierno o se esté en la oposición", ha manifestado el ex presidente, quien ha insistido en que no se trata de estar de acuerdo con lo que diga el Gobierno, sino para hablar de este tema y ver si es posible llegar a acuerdos en cómo se trata.

Además, preguntado por si se dan las circunstancias para que se aplique de nuevo el artículo 155 de la Constitución, ha considerado que difícilmente se podría afirmar categóricamente.

En su opinión, habría sido oportuno aplicar el 155 cuando el entonces presidente Artur Mas convocó una consulta, el 9 de noviembre de 2014, ya que algunas de las derivadas que se viven este martes se habrían evitado.

Hubiera sido, ha agregado, la última razón para evitar "una evidente deslealtad institucional como la que estamos viviendo".

Según González, nadie ha querido entenderle durante años, y ha sido siempre "condenado a las penas del infierno", cuando decía que el 155 era un artículo tan constitucional como los demás y además llamaba a la responsabilidad política y no a "ampararse debajo de las togas para resolver problemas políticos".

Para González, el Gobierno de Sánchez intenta "distender" y hacer un esfuerzo de diálogo, pero hay que saber, ha advertido, si conduce a algo, porque los independentistas, encabezados por Torra, tienen una especie de posición "binaria" en la que lo único que quieren negociar es lo que no se puede, la autodestrucción de la integridad territorial y de la soberanía de españa.

Y aunque "el diálogo por el diálogo es mejor que el enfrentamiento por el enfrentamiento", para González con esa posición binaria es difícil que haya una negociación.

No obstante, ha eludido juzgar el comportamiento de los demás, preguntado por si Sánchez ha sido demasiado condescendiente, y lo que es evidente para cualquier ciudadano, también de Cataluña, es que Torra era más el líder de los CDR que el presidente de los catalanes, incluidos los Mossos d'Esquadra.

En todo caso, para González, "todas las líneas rojas" se traspasaron "de una vez" cuando el año pasado, el 6 y 7 de septiembre, el Parlamento catalán decidió derogar el Estatuto de Autonomía y la Constitución con una mayoría simple, y lo demás eran "derivadas de eso".

Respecto a la posibilidad de que Sánchez pueda contar con los independentistas para aprobar los próximos presupuestos, ha incidido en que desconoce cuáles son las motivaciones que pueden llevar a votar sí o no a los partidos independentistas, y en todo caso, algunas de las cosas que ha oído al respecto, como ligar ese voto a interferir en el poder judicial, son "imposibles y disparatadas".

Además, acerca de las declaraciones de la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, quien se mostró partidaria del indulto a los independentistas si son condenados, González ha manifestado todo su apoyo al esfuerzo del juez Pablo Llanera, porque "sobre sus hombros, y no le corresponde, pesa nada más y nada menos que la defensa del Estado democrático de derecho y la integridad".

"Ahora yo estoy más solidario con él, independientemente de que tenga criterios distintos respecto de los delitos de rebelión o de sedición", ha matizado González, quien ha remarcado que el magistrado ha sido "indecentemente atacado por los que no respetan ni la independencia del poder judicial ni la Jefatura del Estado y, a la vez, piden respeto para ellos".