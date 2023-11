'Financial Times': "Amnistiar a los secesionistas catalanes es una apuesta que vale la pena"

Conceder una amnistía a los políticos secesionistas catalanes "es una apuesta que vale la pena hacer", dice en un editorial el periódico británico Financial Times, que señala que esta vía "políticamente conveniente" puede ser también "la correcta". El diario explica que, tras las últimas elecciones, el líder socialista Pedro Sánchez necesita el apoyo de los diputados independentistas catalanes para formar una mayoría de gobierno.

"El precio es una amnistía para cientos y potencialmente miles de políticos, funcionarios y activistas catalanes que posibilitaron el fallido intento de independencia o protestaron contra los esfuerzos del Estado español por reprimirlo", constata el rotativo.

Entre ellos, señala, figura Carles Puigdemont, quien encabezó el intento de secesión de Cataluña en 2017 como presidente de la Generalitat y que ha estado prófugo de la justicia española desde entonces. Que Sánchez "esté dispuesto a conceder una amnistía (sus negociadores estaban ultimando los detalles técnicos en conversaciones con el equipo de Puigdemont el lunes) indignará a muchos españoles todavía furiosos por lo que consideran una traición catalana", escribe el FT.

Los expertos jurídicos están divididos sobre si es siquiera constitucional y el hecho de que el propio Sánchez lo considerara antes "inaceptable" abona la percepción de que es un político que hará cualquier cosa para permanecer en el cargo, reflexiona en el editorial.

Con buena parte de la opinión pública y los propios militantes socialistas en contra, está claro que Sánchez no seguiría este camino "si su puesto no estuviera en juego", dice el rotativo. "Ésta es una política de conveniencia. Sin embargo, también es la adecuada para Cataluña y para España", agrega. El FT señala que las fracturas políticas y sociales creadas en torno a la cuestión de la independencia "no se resolverán solo mediante las acciones de los fiscales y los tribunales", sino que requieren "diálogo político y debate democrático".

El periódico da crédito a Sánchez "por reducir la temperatura de la cuestión catalana, una hazaña nada fácil en la sobrecalentada atmósfera política de España". Señala que el indulto otorgado a nueve altos funcionarios encarcelados por su papel en el referéndum y la declaración de independencia "no revalidó ni revitalizó la causa, como predecían los críticos". Recuerda también que España ha introducido amnistías antes y sostiene que el argumento del interés público "aquí es convincente". "La grandilocuencia de la oposición sobre la traición no ayuda en nada a aliviar las tensiones dentro de Cataluña o entre ésta y el resto de España", afirma.

El presidente del Gobierno español "se arriesga mucho con su oferta de amnistía", reconoce el FT. "Puigdemont podría incumplir el acuerdo más adelante. Es casi seguro que será impugnada en los tribunales. Pero es una apuesta que vale la pena hacer, aunque no sea enteramente por las razones correctas", concluye.