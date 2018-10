El Gobierno asegura que los Presupuestos saldrán adelante pese a los "obstáculos" de la derecha y los independentistas

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Isabel Celaá, se ha mostrado convencida de que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) saldrán adelante, pese "a los muchos obstáculos" que ponen la derecha y el independentismo. Además, ha destaca que el Ejecutivo del PSOE representa "lo mejor" de la Constitución y "la posibilidad de tener una Cataluña en España".

Durante el acto de presentación en el Palacio Miramar de San Sebastián de Ernesto Gasco como candidato a la Alcaldía de la capital guipuzcoana para las elecciones del 26 de mayo, en el que también ha estado presente el diputado socialista y ex alcalde de la ciudad, Odón Elorza, Celaá se ha referido al proyecto de cuentas públicas estatales que, según ha asegurado, dan "prioridad a la agenda social" y suponen "una alternativa a los recortes de la derecha".

"Estos Presupuestos van a salir adelante, estamos convencidos, pese a los muchos obstáculos que está poniendo la derecha y los muchos obstáculos que tenemos en el independentismo. Queremos que los Presupuestos salgan adelante y van a salir adelante", ha insistido.

A su juicio, estas cuentas suponen "un cambio de rumbo" y representan una "verdadera alternativa" a los PGE del Gobierno del PP, demostrando que "con un mayor esfuerzo de Estado se puede lograr mucha más justicia social". Como ejemplo de ello, ha apuntado al incremento del salario mínimo interprofesional a 900 euros, al aumento en un 40% de las ayudas a la dependencia, la subida de las pensiones, la sanidad universal o trabajos "dignos".

Además, ha destacado que el Gobierno ha aprobado unos impuestos que "van a parar a los ingresos", siguiendo los preceptos europeos de la "senda de la estabiliidad", y ha hecho "decrecer por primera vez el déficit" en unas cuentas que están "decididos" a sacar adelante.

La ministra ha señalado que al Gobierno del PSOE le están tocando "tiempos muy difíciles", pero los socialistas son "combativos y crecemos en tiempos difíciles", y ha recordado que, en los cuatro meses que llevan en el Ejecutivo, han realizado "cambios de fondo, siempre anteponiendo la agenda social".

En este sentido, ha destacado que, si los socialistas no hubieran accedido al Gobierno, 60.000 niños en riesgo de pobreza no habrían comido este verano en los colegios, no se habría universalizado la prestación para la salud, no se habrían eliminado "los recortes" en la Educación, ni puesto en marcha el bono contra la pobreza energética o paralizado la LOMCE.

"Estamos trabajando denodadamente y encontramos cada vez más obstáculos", ha apuntado, al tiempo que ha señalado que "ojalá la derecha, cada vez más derecha, hiciera oposición política", en lugar de mantener como está haciendo "el ataque personal y frontal a cada miembro del Gobierno", algo que, a su juicio, "no es digno de una democracia".

Isabel Celaá ha asegurado que los socialistas representan "lo mejor de la Constitución" española, "el respeto a la diversidad del Estado autonómico, casi, casi en solitario" y el "impulso al diálogo y la Ley en las relaciones con Cataluña", frente a una derecha "populista", que "quiere la recentralización y se está separando cada vez más del Estado autonómico" y que "va a Europa cada vez que no le gusta" lo que hace el PSOE.

"Representamos lo mejor del país, la Constitución, la posibilidad de diálogo y Ley en las relaciones con Cataluña, la posibilidad de tener una Cataluña en España", ha reiterado, para incidir en que el proyecto socialista lo es "para nacionalistas y no nacionalistas", porque busca "forjar una sociedad de bienestar".

Por otro lado, ha asegurado que Gasco "tiene todas las posibilidades" de ser "el mejor" alcalde para San Sebastián porque es "un trabajador infatigable, honesto", que "cree en los proyectos y lucha por sacarlos adelante".

El candidato socialista a alcalde donostiarra ha explicado que se presenta para recuperar la Alcaldía de la ciudad "por amor" a ésta, porque quiere "lo mejor para San Sebastián", y no se conforma con cualquier cosa para la capital guipuzcoana.

En este sentido, ha aseverado que, cuando San Sebastián "brilla más", es con "liderazgos socialistas", y ha puesto en valor que el PSE-EE representa "el acuerdo, el diálogo, el pacto y el entendimiento".

Gasco ha recordado el "parón y retroceso" que la capital guipuzcoana vivió, a su juicio, en la anterior legislatura con el Gobierno local de Bildu, y ha afirmado que, ante "frentes soberanistas", los socialistas son "garantía de que San Sebastián va por el buen camino", porque representan "la opción del entendimiento, el diálogo entre diferentes y la no ruptura" que, además, no pone "en riesgo el crecimiento económico".

El candidato socialista a la Alcaldía donostiarra ha criticado que el PNV está "ausente" en la financiación de los proyectos de la ciudad, la cual "necesita ser accesible" y afrontar "retos" como la vivienda, la llegada del Tren de Alta Velocidad, "proyectos de país".

Finalmente, Elorza ha opinado que en San Sebastián "falta un evidente liderazgo y orientación estratégica" en un tiempo en el que se plantean "nuevos desafíos" en la política, que afectan "a todas las instituciones" y que requieren de "soluciones compartidas a distintos niveles".