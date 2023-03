Los Leopard españoles viajarán a Ucrania después de la Semana Santa

La ministra rechaza el envío de más tanques o de cazas

La ministra de Defensa, Margarita Robles, aseguró ayer que España no aportará más de diez carros de combate Leopard a Ucrania, a la vez que negó "con rotundidad" la posibilidad de enviar aviones de combate, como ya están haciendo otros países. En un debate en el Pleno del Congreso sobre la ayuda militar a Ucrania, Robles anunció que los seis primeros Leopard serán enviados a Ucrania dentro de dos semanas y más adelante se enviarán otros cuatro que deben ser aún rehabilitados. En cualquier caso, cerró la puerta a que España sume más adelante nuevos carros de combate, ya que el resto de los vehículos almacenados desde hace más de una década en Zaragoza se encuentran en un estado de conservación que hace imposible su recuperación. Según defendió, el Gobierno ha cambiado de postura en algunos casos durante el último año de transcurso de la guerra porque el conflicto militar también ha evolucionado. Así fue, según aseguró, en el caso de los Leopard, "algo que surgió a medida que la guerra se iba desarrollando y con la terrible crueldad con que se estaba produciendo". Sin embargo, la ministra negó "con rotundidad" la posibilidad de que España done aviones cazas a Ucrania, ya que recordó que las Fuerzas Armadas españolas no cuentan con el modelo F-16 que reclama Ucrania. Además, es inviable el envío de otro tipo de aviones de combate porque los pilotos ucranianos requerirían hasta dos años de formación. También subrayó que los militares españoles en ningún caso se desplegarán en territorio ucraniano, un país que no pertenece a la OTAN y por tanto no puede invocar la aplicación del artículo 5 del Tratado Atlántico de defensa colectiva. En este contexto, insistió en que el Gobierno apuesta firmemente por la paz y nadie le puede "dar lecciones" en ello, pero subrayó que "el único" responsable de la guerra es el presidente ruso, Vladímir Putin, y "la mejor manera de contribuir a la paz es con ayuda humanitaria y militar". Más aún, apuntó, una vez que ha finalizado el invierno y se espera un recrudecimiento de las acciones militares, que pueden derivar en "una primavera sangrienta". Frente a esto, el portavoz del PP, Pablo Hispán, insistió en las divisiones del Gobierno y denunció que los ministros de UP son "la máquina de bulos" sobre Ucrania.