María Jesús Montero estará en las negociaciones de la investidura de Sánchez

La ministra de Educación y portavoz del PSOE, Pilar Alegría, ha anunciado este miércoles que su formación ha nombrado una comisión negociadora para la investidura del presidente en funciones, Pedro Sánchez. Este grupo estará formado por siete miembros del partido socialista, entre ellos, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Alegría también ha anunciado que acompañarán a la ministra de Hacienda en las negociaciones el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán; el ministro de Presidencia, Félix Bolaños; el diputado Óscar Puente; la secretaria de Política Internacional y Cooperación del PSOE, Hana Jalloul; el diputado José Ramón Gómez Basteiro y la propia ministra de Educación.

Actualmente, los socialistas cuentan solo con la seguridad del sí de sus 121 diputados, aunque en Sumar han confirmado que no conciben otro escenario "que no sea el acuerdo, pero no puede ser cualquier acuerdo". Con esta comisión, el PSOE busca acelerar lo máximo posible los plazos para llegar a una investidura afirmativa de Sánchez cuanto antes.

Negociación con los independentistas

El PSOE ha reiterado que el presidente en funciones se reunirá con todos los grupos, salvo con Vox, la semana que viene. Después de estas primeras reuniones, los miembros de esta comisión serán los encargados de reunirse con los representantes de los grupos parlamentarios para intentar asegurar el sí a Sánchez. Según ha explicado la ministra de Educación a las reuniones con los partidos del Congreso acudirán "unos u otros" según cuáles sean las formaciones y "los temas a tratar".

Además, la portavoz ha especificado que en las conversaciones para llegar a un acuerdo con Esquerra Republicana y Junts el PSC tendrá un papel fundamental. Así, ha asegurado que "siempre" que se traten temas relacionados con el conflicto catalán, el presidente en funciones estará en contacto "permanente" con el líder del PSC, Salvador Illa.

Además, pese a las preguntas de los periodistas, la ministra ha evitado pronunciarse sobre la amnistía a los condenados por el procés. Eso sí, ha rechazado la celebración de un referéndum de independencia en Cataluña

La presencia de Montero, ministra de Hacienda, resultará fundamental en estas negociaciones ya que, tal y como ella misma confirmó este martes, en las conversaciones con otros partidos, Sánchez hablará también de temas que afectan a la "gobernabilidad", como los son los Presupuestos Generales de 2024.