Murcia se acerca a nuevas elecciones tras fracasar el segundo intento de investidura

Los habitantes de la Región de Murcia se encaminan a una nueva convocatoria electoral tras fracasar el segundo intento de investidura del candidato popular Fernando López Miras, en una votación con idéntico número de apoyos que la primera (21 apoyos del PP y 24 negativas de PSOE, Podemos-IU Verde-AV y Vox).Aunque en esta votación la abstención de Vox habría bastado a López Miras para salir investido presidente regional, ya que en esta ocasión solo se requería mayoría simple, se ha repetido el resultado del pasado viernes.Tras esta segunda votación fallida, se abre un plazo de dos meses, a contar desde la primera votación (7 de julio), para tratar de llegar a un acuerdo que permita la investidura. Si ningún candidato hubiera obtenido la confianza, la presidenta de la Asamblea Regional la disolverá, convocándose nuevas elecciones.

Pese a los reiterados ofrecimientos de “mano tendida” entre ambos, PP y Vox no han retomado las negociaciones para un acuerdo, enrocándose en sus respectivas posiciones: Pacto únicamente sobre acuerdo programático por parte del PP, y programa electoral con varias consejerías por parte de Vox.El primero en intervenir ha sido el candidato a la Presidencia de la Comunidad Autónoma, quien disponía un turno de diez minutos. López Miras ha asegurado que no es cierto que el PP tenga una “mayoría insuficiente”, puesto que hoy bastaba con la mayoría simple, por lo que hubiera servido con la abstención de Vox.Por ello, el candidato popular ha planteado a Vox “un acuerdo proporcional” a la abstención que necesita el PP, y ha acusado a su portavoz José Ángel Antelo de “ir con contra de lo que quieren sus votantes” al votar junto al PSOE y Podemos.“No ha sido posible, de momento, porque prefieren los sillones a tener un Gobierno”, ha apostillado López Miras, para quien este “tacticismo electoral” de Vox les hace responsables “de una repetición electoral que nadie quiere”.López Miras ha esgrimido el respaldo del 43% obtenido por los populares en los pasados comicios electorales, que ha calificado como un resultado “incontestable”, y ha apuntado que la Región de Murcia “no puede detener su crecimiento, ni esperar un día más. Los murcianos no entienden un bloqueo protagonizado por la izquierda y Vox”.El candidato popular ha puesto de nuevo como ejemplo el pacto entre PP y Vox en Baleares para llegar a un acuerdo, y ha pedido a los de Antelo “respeto” al resultado electoral. “Vamos a llegar a un acuerdo”, ha ofrecido López Miras, en el que el voto de Vox “sea útil” a través de medidas, “pese a que estamos legitimados a gobernar el solitario”.Tras la intervención de López Miras, que ha sido aplaudida en pie por la bancada popular, ha comenzado el turno de los grupos parlamentarios para la fijación de voto, para lo que cada portavoz tenía cinco minutos.El líder de los socialistas murcianos, Pepe Vélez, ha reiterado el ‘no’ a la investidura del candidato popular “por responsabilidad y coherencia” con lo ocurrido durante la pasada legislatura, en la que la Región de Murcia se ha quedado a cola de los indicadores socioeconómicos, con “índices insoportables” en lo que respecta a fracaso escolar, pobreza, producción industrial o lista de espera sanitaria, entre otros.Por su parte, el portavoz parlamentario de Vox, José Ángel Antelo, ha firmado en el estrado una propuesta de pacto, con doce puntos programáticos y con el logo de ambos partidos, como “punto de partida” para posibilitar un acuerdo, al tiempo que le ha pedido para Vox una vicepresidencia del Gobierno y ocupar dos de diez teóricas consejerías.En este punto, Antelo ha instado a López Miras a que rubrique el acuerdo y “deje de ser el telonero de Feijóo” para el debate que el líder nacional del PP mantendrá esta noche con el presidente del Gobierno Pedro Sánchez.Antelo ha recordado que la misma noche electoral interpeló al presidente regional en funciones para hacer posible un gobierno de coalición “y no contestó en tres semanas”, sufriendo Vox un veto brutal” en la configuración de la Mesa de la Asamblea Regional al repartirse PP y PSOE todos los sillones.“Hace cuatro años Vox firmó con usted un acuerdo que se incumplió totalmente”, ha reprochado a López Miras, mientras enumeraba alguno de los doce puntos propuestos al PP, como la derogación, modificación o reforma de la Ley del Mar Menor, el aumento de la superficie de regadío, la defensa del trasvase Tajo-Segura, un Plan Hidrológico Nacional con interconexión de cuencas, el apoyo a la maternidad y paternidad, erradicar la violencia intrafamiliar, la seguridad ciudadana, medidas contra la okupación y que la familias decidan sobre la educación de sus hijos.La portavoz del grupo parlamentario Mixto, María Marín (Podemos-IU Verde-AV), ha vaticinado que “a finales de julio, como en 2019, será la ceremonia de verdad” para la investidura de López Miras, pues PP y Vox están haciendo una “pantomima” y un “teatrillo” para que Feijóo “pueda ir a la tele y decir que el PP es un partido que no gobierna con la ultraderecha”.Finalmente, el portavoz del grupo popular, Joaquín Segado, se ha mostrado convencido de que entre los diputados de Vox hay alguno que no está de acuerdo con esta oposición a la investidura de López Miras, por lo que les ha pedido que rompan la disciplina de partido “anteponiéndose a los sillones”.“No caigan en el error, porque nadie quiere repetir las elecciones” (autonómicas), ha advertido Segado, para quien el ‘no’ de Vox, PSOE y Podemos da lugar a “una nueva alianza Frankenstein a la murciana”.Tras esta segunda sesión fallida, se abre un plazo de dos meses, a contar desde la primera votación (7 de julio), para tratar de llegar a un acuerdo que permita la investidura. Si ningún candidato hubiera obtenido la confianza, la presidenta de la Asamblea Regional la disolverá, convocándose nuevas elecciones.