El PNV se aferra al legado ante Bildu

La supuestamente plácida y serena campaña electoral en el País Vasco, descafeinada por el título del Athletic de la Copa del Rey hace dos semanas en Sevilla, no fue tal porque el PNV se lanzó directamente al cuello de EH-Bildu. El partido hegemónico de Euskadi ve peligrar el triunfo este domingo a manos de los herederos de ETA, a cuyo blanqueamiento ha ayudado en los últimos tiempos el PSOE de Pedro Sánchez. La derecha nacionalista y católica lucha contra su propio destino y contra la coalición abertzale, la izquierda radical vasca que sigue teniendo como líder en la sombra a Arnaldo Otegi.

El renovado PNV, pues presenta como candidato a Imanol Pradales –atacado con gas pimienta hace unos días– al cortarse la coleta Íñigo Urkullu, y el también remozado Bildu, con Pello Otxandiano ejerciendo de delfín de Otegi, se jugarán en las urnas la victoria en una pugna que se presenta muy igualada, ejerciendo de árbitros de la contienda el PSE de Eneko Andueza, acompañado este viernes por Pedro Sánchez en Bilbao, y el PP vasco de Javier de Andrés, escoltado por Alberto Núñez Feijóo en el cierre de Vitoria.

Andoni Ortuzar, presidente del PNV, aseguró que su partido se presenta "con la cara limpia, a cara descubierta" y no quiere "choricear votos" a nadie, como busca EH Bildu entre los nacionalistas "supuestamente incómodos con el PNV". Ortuzar dijo que este jueves le pareció "extemporáneo" que "Arnaldo Otegi se dirigiera directa y públicamente a los militantes jeltzales supuestamente incómodos con el partido para pedirles el voto a Bildu", porque "nosotros no somos de choricear votos ni queremos tránsfugas". "Tampoco somos", añadió, "de los de maquillarse para aparentar en campaña lo que no se es o para intentar dar el pego e intentar parecerse al otro" porque el PNV "se presenta de cara a la sociedad, con la cara limpia, a cara descubierta".

"Defendamos con orgullo todo lo que hemos conseguido juntos, juntas, y sigamos adelante con ilusión y compromiso", porque "tenemos mucho por hacer", apuntó Urkullu, mientras Pradales utilizó el símil de una regata "a dos" en estas elecciones, pidió a todos los simpatizantes y afiliados del PNV que este domingo estén "bogando a una en la trainera" para llegar juntos a la meta.

Bildu cerró la campaña en la Plaza Nueva de la capital vizcaína en un ambiente de euforia por las favorecedoras encuestas que le dan ganador. Su candidato, Pello Otxandiano, estuvo acompañado por el presidente catalán Pere Aragonès, y el ministro de finanzas del norte de Irlanda, Conor Murphy, junto a Otegi. El aspirante centró su mensaje en hacer llamamientos directos a unir el voto abertzale y de izquierdas para conseguir "el cambio" de ciclo político en Euskadi. "Sólo hay dos alternativas el próximo domingo: los mismos haciendo lo mismo o EH Bildu liderando el cambio. No hay más", señaló Otegi. Aragonès alentó a la formación independentista y confió en que, tras las comicios, el Gobierno vasco sea "aún más hermano y más aliado para seguir trabajando por la libertad" de Cataluña y de Euskadi.

Por otro lado, el presidente del Gobierno pidió el voto para Andueza para que Euskadi avance, tras subrayar que no se pueden hacer políticas progresistas con la "resignación" y la "incertidumbre" que aportan otras formaciones políticas. En un acto en el Palacio Euskalduna, Sánchez afirmó que "Euskadi siempre ha votado socialista en los momentos importantes", ya que lo hizo en las últimas elecciones generales, en julio de 2023, con el PSE-EE como primera fuerza, y "lo volverá a hacer el domingo". Dijo que los socialistas han "ganado por goleada la campaña", ya que "frente a la resignación de unos", la "agenda oculta de otros" y "los insultos de los de siempre", el PSE-EE ha aportado "ilusión y ganas" y ha "dado la cara". Andueza apuntó que su partido es "la alternativa de verdad" en Euskadi y que esta comunidad "necesita volver a tener un Gobierno liderado por los socialistas".

Mientras, Feijóo reclamó que "se refleje en las urnas" la "tomadura de pelo a los vascos y el fariseísmo" del PNV y del PSE-EE por criticar que EH-Bildu no quiera calificar de organización terrorista a ETA y, a la vez, sigan pactando con ellos. El presidente popular subrayó que sólo se podría "volver a intentar la normalidad política" si Bildu pide "perdón de verdad" a las víctimas, colabora en esclarecer asesinatos sin resolver y acepta que los años de existencia de la "banda asesina ETA" fueron "los peores de la democracia". Por ello, solicitó el voto a los 130.000 vascos que los votaron hace unos meses porque, si eso es así, "no habrá Gobierno en el País Vasco sin que el PP decida".