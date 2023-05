La victoria del PP en Baleares permitirá a Marga Prohens gobernar si pacta con Vox

Dos elecciones autonómicas después, el PP ha vuelto a ganar en Baleares al obtener cerca del 36% de los votos y 25 diputados, nueve más que en 2019. El otro gran triunfador de la noche ha sido Vox, que ha pasado de los tres a los ocho representantes. Si la popular Marga Prohens consigue un acuerdo con ellos, ambas formaciones sumarían 33 asientos, tres más del límite en el que queda fijada la mayoría absoluta.

En Baleares, con el 99,20% escrutado, el PP obtendría 25 escaños en el Parlament balear, seguido del PSIB con 18 parlamentarios, Vox, con 8 parlamentarios, y MÉS per Mallorca, con 4. A continuación se situaría Més per Menorca, con 2; y Unidas Podemos y Sa Unió, con 1.

Según estos datos provisionales, ni el PI, ni Ciudadanos obtendría representación parlamentaria.

En las elecciones de 2019, el PSIB obtuvo 19 escaños; el PP, 16; mientras que Unidas Podemos logró seis diputados; Ciudadanos, cinco; Més per Mallorca, cuatro; tres tanto Vox como PI; Més per Menorca logró dos escaños y Gent per Formentera, uno.

Los resultados, con el 98,79% escrutado, son los siguientes:

*SIGLAS ESC'23 VOT'23 %'23 ESC'19 VOT'19 %'19 .

*PP 25 158.912 35,82 16 95.295 22,19 .

*PSIB-PSOE 18 117.676 26,53 19 117.480 27,36 .

*VOX 8 61.577 13,88 3 34.871 8,12 .

*MÉS 4 37.042 8,35 4 39.415 9,18 .

*MXME 2 6.382 1,43 2 6.048 1,4 .

*EUIB-PODEMOS 1 19.552 4,4 6 41.824 9,74 .

*SA_UNIÓ 1 1.746 0,39 0 1.420 0,33 .

*GxF+PSIB-PSOE+ 0 - - 1 2.036 0,47 .

*EL_PI 0 16.774 3,78 3 31.348 7,3 .

*Cs 0 6.006 1,35 5 42.519 9,9 .

Los datos relativos a votantes, abstención y nulos son los siguientes:

*COMICIOS VOTANTES ABSTENCION BLANCOS NULOS .

*2023 449.265 42,83% 7.094 5.737 .

*2019 432.279 46,07% 4.348 3.009 .