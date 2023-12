El PP insiste en que si el PSOE cede ante Junts también puede reformar la ley del CGPJ

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha dicho este martes que el PP participará en la renovación del Consejo General del Poder Judicial si "a la par" se reforma la ley del CGPJ, y ha afirmado que "si Sánchez sabe ceder ante Junts por siete votos, debería poder acordar con nosotros la reforma de esta ley".

Tellado ha reiterado la postura de su partido en una rueda de prensa tras la reunión de la Junta de Portavoces durante la que ha denunciado que el Gobierno está utilizando la renovación del CGPJ como una "cortina de humo" y una "maniobra de distracción" sobre sus pactos con los independentistas. "Cuando tiene problemas para explicar lo que está sucediendo, (Pedro Sánchez) acude al comodín del CGPJ", ha denunciado el portavoz popular, que ha recalcado que no caerán en la "trampa".

Ha querido dejar claro que el PP no estará en una renovación del órgano judicial, si no se reforma simultáneamente la ley para que los jueces sean los que eligen a sus representantes en el Consejo. Tellado no ha precisado si la renovación sería con la ley actual o con esa nueva legislación que demandan al considerar que no se pueden establecer las condiciones antes de que les llamen para negociar. "Cuando llamen, hablamos", ha dicho el portavoz popular.

Credibilidad

Preguntado sobre si el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, sería un interlocutor válido, ha señalado que el PP "no es un partido de vetos. Aún así, ha considerado que la credibilidad de Bolaños ha quedado dañada por sus declaraciones de los últimos días sobre que la Comisión Europea tenía "cero preocupación" por la ley de amnistía.

En cualquier caso, ha desconfiado de la voluntad real del Gobierno de renovar el CGPJ, ya que mientras el PP ha actuado "siempre de buena fe", el Gobierno está "maniatado" por los independentistas y ha dejado de ser un partido de Estado desde que lo dirige Sánchez. "Si Pedro Sánchez quiere despolitizar la justicia, ahí estaremos. Si Pedro Sánchez quiere respetar la independencia en las instituciones, ahí estaremos, pero desde luego no nos van a engañar", ha insistido.