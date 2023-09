El PP acusa al PSOE de intentar quebrar la ley electoral por conveniencia

El PP presentó ayer ante el Tribunal Constitucional sus alegaciones al recurso del PSOE contra la sentencia que rechazó revisar más de 30.000 votos nulos contabilizados en Madrid en las elecciones generales y acusa a los socialistas de pretender “quebrar” la ley electoral por “mera conveniencia”.El Constitucional resolverá esta próxima semana el recurso del PSOE, que ansía poder recuperar un escaño perdido a favor del PP.

En sus alegaciones, la formación de Alberto Núñez Feijóo considera que la “insólita petición” del PSOE “no se funda más que en la conveniencia partidista” y está basada en “especulaciones”, por lo que sostiene que estimarla supondría modificar la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg) “por la puerta de atrás”.

“El mismo recurso asevera que no hay infracción de ningún precepto que regule el escrutinio, y desconfiando del sistema electoral en su integridad, por si acaso el nuevo escrutinio le fuese más beneficioso y pudiera alcanzar un escaño más en la circunscripción de Madrid, mantiene una pretensión a todas luces improcedente”, sostiene el escrito.

Alegan que el PSOE pone en duda el “correcto” funcionamiento del sistema electoral “en su globalidad”, incluyendo no solo a las Juntas Electorales, Provincial y Central, sino también el trabajo de más de 21.000 ciudadanos que contribuyeron en Madrid al funcionamiento del sistema electoral integrando las mesas electorales.

“Lo que viene a decirnos el recurso es que el sistema electoral previsto por el legislador, que establece el escrutinio en las mesas con presencia de apoderados e interventores, es un sistema que no sirve cuando al PSOE no le van bien los resultados”, subraya el texto.

Afirma que con su solicitud el PSOE considera que los ciudadanos “no saben lo que hacen y decide que cuando las cosas le van mal hay que volver a contar otra vez”. Asimismo, los populares recuerdan que esta “pretensión tan excepcional como exótica” ya ha sido denegada en cinco ocasiones por la Junta Electoral Provincial de Madrid, por la Junta Electoral Central y por la Sección 4 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

Según el PP, el recurrente cita “de modo sesgado, parcial e incompleto” la jurisprudencia del TC en la que se basa su recurso y recuerda que “en efecto” existe jurisprudencia constitucional “pacífica y consolidada desde hace muchos años” que indica que la revisión de votos sólo puede darse cuando exista un motivo concreto que la justifique”, alguna irregularidad concreta.

En este sentido, el PP indica que en el recurso se reconoce “abiertamente que no hay la más mínima sospecha de irregularidad” y no aporta el relato ningún hecho nuevo que justifique “ningún cambio de doctrina”.

“No hay por tanto un debate constitucional sobre esta cuestión. No hay una preocupación política, no hay ninguna preocupación social, no hay una trascendencia política general que pueda deducirse del presente recurso. Se trata de un debate constitucional artificial, oportunista y ventajista iniciado por quien ha perdido las elecciones y solo después de saber que el recuento le iba mal”, asevera el PP.

La pretensión del PSOE, remarcan los populares, supone llevar al límite el sistema electoral, incrementar la presión sobre los operadores electorales e infringir la ley electoral.