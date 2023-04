Podemos consuma su ausencia del acto de Díaz al no aceptar "un rol secundario"

A pocas horas de que la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, ponga en marcha su candidatura para presentarse a las elecciones generales con Sumar, la ausencia de Podemos salvo sorpresa, volvió a protagonizar el debate político este sábado en el que la líder de los morados, Ione Belarra, aumentó aún más la presión sobre Díaz.

"Yolanda Díaz tiene en su mano que mañana (por este domingo) Podemos esté en el acto de presentación de su candidatura. Una presentación largamente esperada. Basta con que esta misma tarde Podemos y Sumar firmemos una declaración en la que nos comprometamos a celebrar unas primarias abiertas para elegir el mejor equipo", dejó claro la también ministra de Derechos sociales Ante el Consejo Ciudadano Estatal, el máximo órgano de dirección del partido.

Alberto Garzón, líder de IU, resta importancia al gesto y cree que hay tiempo para un acuerdo

También consideró legítimo que algunas personas, incluso dentro del arco progresista, piensen que Podemos debe tener en el futuro un "rol secundario" dentro de Sumar, pero ella está convencida de que su formación es "imprescindible" y debe estar "fuerte" para revalidar el Gobierno de coalición y seguir peleando para impulsar políticas valientes.

"La única forma de resolver ese debate es en primarias abiertas, donde cualquiera pueda votar, venga de donde venga, y elegir al mejor equipo posible", insistió

Desde Sumar, su impulsora Yolanda Díaz guarda silencio en las horas previas a su lanzamiento este domingo en el polideportivo Maragiños, aunque desde hace días da por hecho que Podemos no figurará en la foto, aunque dirigentes autonómicos de la formación si han anunciado su presencia.

La vicepresidente segunda y ministra de Trabajo tiene claro que no va a cerrar ningún acuerdo bilateral con los morados sobre primarias abiertas, tal y como exigen para acudir a la presentación. Lo que les ha ofrecido es un compromiso de que habría primarias, aunque la fórmula concreta no serían necesariamente primarias abiertas sino que tendría que ser consensuada más adelante por todas las fuerzas que se sumen a su proyecto.

Una platafoma que este sábado volvió a defender el coordinador de Izquierda Unida y ministro de Consumo, Alberto Garzón, quien pidió a Podemos que su sume, aunque también quiso quitarle hierro a su ausencia y no "maximizar" la decisión. "Tampoco pasa nada" porque habrá "tiempo" luego para concretar "espacios de comodidad", dijo Garzón a los medios antes de la reunión de la coordinadora Federal.

De todos modos, dijo, "honestamente no contemplo la posibilidad de que Podemos no esté en el espacio que se está construyendo; evidentemente esa opción no sería buena para el conjunto del país", según Garzón.

Desde Barcelona, su alcaldesa, Ada Colau, que también arropará a Díaz apeló a aumentar los apoyos para que Díaz se convierta en "la primera mujer presidenta progresista de España, ¡que ya toca!".

La dirigente no aludió a los "debates sobre quién asistirá mañana" al acto, pero se mostró "convencida" de que habrá "miles" de personas. "Somos necesarias todas, desde diferentes espacios y siglas, en diferentes niveles de administración", apuntó.

También se pronunció sobre las tensiones entre ambas formaciones el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, quien defendió este sábado que tanto Sumar como Podemos "han de mirar por los españoles" y expresó su deseo de que ambas formaciones "aparquen" sus diferencias.

"Yo creo que tanto Sumar como Podemos, más allá de las diferencias, legítimas o no que puedan tener, han de mirar por los españoles, porque España necesita un Gobierno que avance, un Gobierno progresista que consiga cuidar y proteger a todos los ciudadanos", opinó en Coslada (Madrid).