Puigdemont avisa a Sánchez de consecuencias "nunca agradables" si deja pasar oportunidades

El líder de Junts, Carles Puigdemont, ha advertido este miércoles a Pedro Sánchez de que dejar pasar oportunidades "por miedo o por incapacidad" trae consecuencias que "nunca son agradables".

"Esa Europa de las personas que usted debía defender durante su presidencia no nos incluye si hablamos en catalán. Nuestra libertad de expresión en esta cámara vale menos que la suya", le ha dicho el expresidente catalán al jefe del Ejecutivo durante su intervención en la sesión del Parlamento Europeo de balance de la presidencia Española de la UE.

El balance de la presidencia española del Consejo ante la Eurocámara ha supuesto la primera vez que Sánchez y Puigdemont comparten sala de manera pública desde que el líder independentista catalán huyera a Bélgica en octubre de 2017 tras el referéndum ilegal.

"Presidente Sánchez, las oportunidades hay que aprovecharlas cuando ocurren. Si se dejan pasar de largo por miedo o por incapacidad, las consecuencias nunca son agradables", ha advertido el eurodiputado catalán.

Puigdemont ha tomado la palabra en el estrado central del hemiciclo, a pocos metros del presidente del Gobierno, para lamentar que "el problema de Europa es el cumplimiento de las promesas, porque del incumplimiento nace la desconfianza", que puede "poner en riesgo" el proyecto de la UE.

"La Europa de las personas no es nada si no se las escucha y no se las pone al centro de las decisiones. Fíjese, hoy yo le hablo en su lengua materna, pero no lo puedo hacer en la mía. Millones de europeos que tenemos el catalán como lengua materna no podemos ejercer derechos fundamentales en nuestra propia lengua", lamentó.

Réplica de Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su réplica, ha llamado al expresidente catalán y eurodiputado Carles Puigdemont a seguir trabajando "por la vía del diálogo, la negociación y la Constitución" y considera que está en manos de ambos seguir mejorando la situación en Cataluña.

Además, ha defendido la Ley de Amnistía ante el líder de Junts como "un paso importante en la buena dirección" y se ha comprometido a seguir promoviendo el uso del catalán, después de que Puigdemont se quejase este mismo miércoles de no poder expresarse en su lengua materna en la Eurocámara.

En su turno de réplica, en la que ha contestado a las intervenciones de varios eurodiputados, Sánchez ha defendido la democracia y el Estado de Derecho en España y ha rechazado que la ley de amnistía que beneficiará a los implicados del procès vaya a socavar la calidad democrática del país.

Al contrario, se ha lanzado contra la oposición al señalar que la principal amenaza para el continente es el auge de la ultraderecha y la connivencia que a su juicio practica la derecha tradicional, al llevar a cabo pactos de gobierno con fuerzas de este espectro ideológico.

"Al señor Puigdemont quiero decirle que está en nuestras manos lograrlo, que debemos hacerlo por las vías de la política, de la negociación y de la Constitución. Y yo creo que la ley de amnistía es un paso importante en la buena dirección, una ley que respalda a una amplia mayoría de nuestros ciudadanos", ha señalado.

Así, ha insistido en que la amnistía cuenta con un respaldo mayoritario en el Congreso de los Diputados, una mayoría absoluta de 178 diputados, que representa a 12 millones de ciudadanos, según ha destacado. Además ha asegurado que se trata de una norma "constitucional" y que solo persigue el fin de "superar un conflicto y ayudar a sembrar concordia".

"Desde luego, también puedo garantizarles que vamos a continuar promoviendo el uso de lenguas cooficiales reconocidas en nuestra Constitución y que expresan el sentir y las emociones de 13 millones de habitantes en nuestro país", ha indicado a continuación.

Además, ha señalado que cuando se produjeron los sucesos del procés en Cataluña desde las instituciones europeas pedían que se retomase el diálogo. En concreto ha traído a colación unas palabras del actual comisario de Justicia Didier Reynders que dijo que esperaba que se pudiera retomar el diálogo entre Madrid y Barcelona.

De este modo Sánchez ha reivindicado que eso es lo que se pedía entonces y es precisamente lo que está haciendo su Gobierno: "retomar la negociación y la política para tratar de resolver un problema que heredamos del fracaso absoluto de la anterior administración del Partido Popular", ha indicado.

En la misma línea ha defendido que las políticas que ha aplicado, como los indultos a los líderes independentistas condenados "han funcionado" y se ha mostrado convencido de que la amnistía "apuntalará" la normalización institucional.