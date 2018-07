Rajoy presume en su adiós de haber logrado "la mejor España que nunca ha existido"

Con orgullo de su gestión y con una apasionada defensa de la actividad política. Con un mensaje en favor de una España "unida e igual". Y con una proclama muy de su estilo sobre su futuro personal: "Me aparto, pero no me voy. Y acto seguido ha afirmado: "Y, desde luego, seré leal", en alusión al ex presidente Aznar. En ningún momento se ha decantado por ninguno de los dos candidatos a la presidencia del partido: ni por Sáenz de Santamaría ni por Casado. Se ha mantenido en la neutralidad anunciada. Mariano Rajoy dice adiós como presidente del PP en el XIX Congreso Extraordinario. Ha pronunciado su último discurso como jefe de filas del principal partido del centro-derecha político español: "Vengo a despedirme y dar las gracias. No es fácil despedirse cuando se han compartido tantas cosas durante tanto tiempo".

Ha repasado su actividad política y sus cargos públicos. "Empecé en 1977 pegando carteles por la noche después de haber estado durante el día estudiando las oposiciones". Se ha querido ir con generosidad y sacando. pecho: "No me considero enemigo de nadie. Y tengo el orgullo de haber hecho algo bueno para mi país".

"He dado todo lo que he podido, pero esto no vale nada comparado con lo mucho que he recibido de vuestra parte. He sido feliz con vosotros", se refirió a los compromisarios.

"El PP encarna muchas cosas: la pasión por la libertad, la defensa de la unidad de España, su progreso, su concordia, su progreso económico... Hemos tenido que hacer frente a la mayor crisis económica. No es que la hayamos aliviado o corregido, le hemos dado la vuelta por completo. ¡Y eso está en el haber del PP!". Presumió de haber creado 2.800.000 puestos de trabajo. "Deberíamos hablar más de ellos. De las nuevas empresas, de las familias que se animan a comprar un piso... Nadie habla de eso ahora. España está mucho mejor que cuando llegamos al Gobierno, incomparablemente mejor".

Tuvo amplia atención para Cataluña. "Le hicimos frente a la declaración de independencia". "A algunos les parecía muy fácil. Siempre saben lo que hacer. Y lo saben después de que lo hubiéramos hecho nosotros", afirmó con ironía. "A mi no parecía tan fácil. Carecía de precedentes y había que improvisar los procedimientos. N era fácil, pero se hizo. Y se hizo bien, como reflejan los hechos. El gobierno autonómico que declaró la independencia fue cesado, un hecho sin precedentes en nuestra historia y en la historia reciente de Europa". Refirió al huido Puigdemont, "que no ha vuelto a ser elegido". "Nos ha bastado la Ley, sin alharaca ni gesticulaciones". "Hoy muchos saben que el artículo 155 existe y que se aplica". "Lo que tiene que haber es un Gobierno que aplique la Ley. En suma, un Gobierno del PP".

La banda etarra ha centrado buena parte de su discurso: "Hemos asistido al colapso de ETA, al fracaso de su doctrina y ala derrota de su proyecto criminal". Ahora que voy a dejar de ser vuestro presidente vaya deciros algunas cosas. Jamás he ceñido en la tentación de caer con ETA como tantos nos pidieron. Jamás he procedido a un acercamiento de presos y no será porque no lo hayan demandado con insistencia". No lo hicimos por respeto a las víctimas del terrorismo, las de nuestros partidos y todas las demás, víctimas con las que están en deuda los terroristas". Nuestra política ha consistido en aplicar la Ley, respetar las sentencias judiciales, estar con los cuerpos de seguridad y cooperar con los. países amigos. Hemos derrotado a ETA a cambio de nada".

Ha denunciado que Pedro Sánchez preside un Gobierno que se ha "colado" en el poder: "Somos el primer partido de España a mucha distancia del segundo. Hoy no estamos en el Gobierno pero no por decisión de los españoles. Ta vez ha ocurrido porque las cosas iban demasiado bien. Tal vez por las facilidades que da la ley se formó no una alianza, sino una confabulación para acabar con el Gobierno del PP. Se han colado por la puerta de atrás porque los electores le han privado de la puerta delantera".

Ha explicado las causas por las que, en su opinión, fue desalojado de la Moncloa de forma repentina. "No gobernamos hoy porque la izquierda y la extrema izquierda tenían urgencia en interrumpir nuestra labor. Desde 2009 los españoles se han empeñado en que ganáramos todas las elecciones de ámbito nacional. Llevamos así desde 2009 incluso cuando grades partidos europeos han sido severamente castigados en las urnas. Pero en España los españoles han preferido al PP. Y eso va a seguir ocurriendo en el futuro".

Ha defendido la autonomía del PP como organización: "No vivimos esperando a las encuestas ni estamos a la orden de nadie que no sea la sociedad española. Este es un partido independiente, sin más dueño que la gente ni más tutelas que la voluntad de todos vosotros"

Rajoy ha realizado una encendida defensa de la vocación política: "He tenido el honor de ser político. Y a mucha honra.Hay mucho remilgado que fruncen la nariz cuando se les habla de los políticos, especialmente entre aquellos que han movido un dedo por los demás ni han bajado a la arena. La política es una tarea noble e imprescindible. Es la mejor oportunidad para servir a los demás aunque pueda ser amarga. Pero compensa". Criticó la imagen "deformada" de la política que ofrecen "algunas series de culto". Recordó que militantes del PP del Pais Vasco no perdieron la vida "por dinero o por poder", sino. "por la libertad. ¡Esa es la política!".

Ha criticado el estilo politico dominante de hoy. "No puede ser buen político quien no esta dispuesto a ser impopular. No s puede buscar el aplauso a toda costa, eso es incompatible con la búsqueda del bien común". "Hoy en la política se ve mucha sensiblería y poca sustancia".

El ex jefe del Ejecutivo ha repasado los lugares y sitios en los que se ha forjado como político: "No me he hecho político en la Moncloa, ni en Génova ni en los cafés, sino en las ruas, de pueblo en pueblo. Así he conocido España. Sé lo que significa la política de verdad, no la de las fotografías. Poco tiene que ver la España de hoy con la de hace cuarenta años. Cuarenta años no han pasado en balde, aunque ara algunos lo parezca. Me enorgullece haber alcanzado cimas que nuestros padres ni siquiera imaginaron. Las cosas no siempre fueron como ahora. La reciente historia de España es la historia de un éxito".

"Somos una gran nación, aunque algunos se ganen la vida denigrándola, con una envidiable calidad de vida, aunque falten cosas por hacer, claro que faltan", ha afirmado con rotundidad. "Jamás en la historia ha existido otra España mejor", proclamó. "Lo que corre peligro en Cataluña no es la soberanía, sino la libertad", ha insistido sobre el desafío separatista.

"Me voy con orgullo tras catorce años de presidencia del PP, aunque algunos de mis años podrían haber sido más cómodos...", ha dicho con humor. Ha destacado que su salida del Gobierno no ha sido voluntad de los españoles, "ni de mis compañeros de partido".

"He faltado a muchas fiestas familiares, al colegio, al médico... Y nunca he escuchado un reproche Y sí he escuchado alguno, ni me acuerdo", ha dicho para homenajear a su mujer, a la que ha agradecido su "discreción y cariño". No ha citado a ningún colaborador concreto en el capítulo de agradecimientos generales.