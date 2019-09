El Rey tiene la última palabra

El rey Felipe VI abrió ayer y cerrará este martes la ronda de consultas con las fuerzas parlamentarias para decidir si hay algún candidato apto para la investidura como presidente del Gobierno o disuelve las Cortes para ir a elecciones el 10 de noviembre, una decisión que se conocerá nada más que se vea las caras con factores decisivos como Pablo Iglesias (Unidas Podemos), Albert Rivera (Ciudadanos), Pablo Casado (PP) y el único sobre el que podría recaer el mandato del Monarca: el presidente en funciones y líder socialista, Pedro Sánchez.

La ronda de entrevistas de Felipe VI, ordenadas de mayor a menor representación en el Congreso, se ha abierto este lunes con los representantes de PRC, Compromís, UPN, CC, PNV y de las confluencias de Podemos -IU, Equo y Galicia en Común-, que se han reunido con el jefe del Estado en el Palacio de la Zarzuela.

La Casa Real no se ha pronunciado sobre las reuniones, pero algunos de las formaciones minoritarias que han comparecido ante los medios en el Congreso tras su paso por Zarzuela han coincidido en señalar que el Jefe del Estado les había dejado claro que su papel no es el de interceder, sino escuchar a los partidos.

“El Rey no va a tomar una decisión que tenga un matiz político. No va a mediar políticamente entre partidos, no es su posición. Su carácter institucional le impide influir en la política. Se tiene que limitar a escuchar”, ha afirmado el diputado del Partido Regionalista de Cantabria (PRC), José María Mazón, el único que ha dado por seguro que apoyaría una investidura de Sánchez en caso de haberla.

Felipe VI ha subrayado pues su papel de mediador al hilo de la petición que adelantó que la va a hacer el martes Iglesias de que convenza a Sánchez de que su demanda de un Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos es la opción más conveniente para el país.

Nueva opción sobre la mesa

Mazón ha comentado que al Rey, “como la mayoría de los españoles”, le gustaría que no hubiera elecciones, pero “no se muestra a favor o en contra de ninguna opción” que pudiera desbloquear la situación, como sería un acuerdo entre PSOE y Cs, la nueva opción que se ha puesto ahora sobre la mesa.

El representante de Compromís, Joan Baldoví, ha coincidido en que Felipe VI le había dejado claro que su papel constitucional consiste en “escuchar” a los partidos, “no ofrecer soluciones”.

Los representantes de UP –IU, Galicia en Común y Equo– pasaron por alto la idea de Iglesias de que el Rey interceda a favor de la coalición de izquierdas. La diputada gallega Yolanda Díaz se limitó a explicar que “no es una mediación política”, sino que la función del Rey no sea “una labor meramente burocrática”.