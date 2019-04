El vicepresidente primero del Parlament, Josep Costa (JxCat), protagonizó un rifirrafe con la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, a la que interrumpió en dos ocasiones mientras intervenía, para recriminarle una alusión al president, Quim Torra.

En su turno de intervención en la comparecencia del presidente para explicar los últimos cambios en el Govern, Arrimadas volvió a referirse a un artículo periodístico de Torra anterior a su etapa como político, en el que utilizaba la expresión "bestias taradas con forma humana", que Cs esgrime habitualmente para acusarlo de menospreciar a aquellos catalanes que no piensan como él.

Entonces, el presidente del Parlament, Roger Torrent, estaba ausente y quien ejercía la presidencia era Costa, uno de los perfiles más contundentes de JxCat, que interrumpió a Arrimadas para exigirle que se dirija al presidente con "respeto y cortesía".

La interrupción de Costa indignó a la bancada de Cs y especialmente a Arrimadas, que lo acusó de pretender "blanquear" al president y advirtió: "No me puede impedir recordar lo que Torra ha puesto por escrito". Arrimadas acusó a Costa de apartarse de su papel de "árbitro" desde el escaño de la Presidencia de la Cámara y aseguró que su intención no es "proferir ningún tipo de insulto" contra Torra, sino recordar "los artículos xenófobos condenados por los tres principales partidos del Parlamento Europeo".

La líder de Cs retomó su discurso, pero al poco rato, tras aludir nuevamente a Torra y preguntarse si ahora él considera que también ha entrado en el grupo de "bestiecillas descerebradas que presentan querellas", Costa volvió a cortar su intervención y la avisó de que Torra no ha utilizado nunca como presidente estos "calificativos". "¡Pero qué arbitro tenemos aquí!", exclamó Arrimadas, antes de añadir: "Yo sé que el señor Torra necesita ayuda, porque sólo no se le da muy bien, pero esto es descarado".