De Cospedal y Sáenz de Santamaría competirán por la sucesión de Rajoy

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal y la ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría competirán por la sucesión de Mariano Rajoy en el congreso extraordinario que el PP celebrará los días 20 y 21 de julio. También han anunciado su intención de optar a liderar el PP el vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado; el ex ministro José Manuel García Margallo; el responsable de Relaciones Exteriores José Ramón García Hernández y el ex presidente de Nuevas Generaciones de la Comunidad Valenciana José Luis Bayo.

En rueda de prensa, De Cospedal ha destacado que "quiere ser la primera mujer que presida el PP" y "el Gobierno de España". En su intervención ante la Junta Directiva Regional del PP de Castilla-La Mancha, Cospedal ha anunciado su candidatura ante unos 150 de dirigentes 'populares' castellanomanchegos, que han recibido el anuncio con una ovación y al grito de "presidenta, presidenta".

Cospedal ha subrayado que la suya es "una propuesta de integración y de suma positiva para el futuro" con la que propone "recuperar la unidad del centro-derecha español".

"Quiero ser la primera mujer que presida el PP y quiero ser la primera mujer que presida el Gobierno de España", ha afirmado Cospedal y para lograrlo ha ofrecido su experiencia como secretaria general del partido desde hace más de una década, como ministra de Defensa y como presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Ante lo que "se ha dicho y escrito estos días sobre los motivos apócrifos" de su candidatura, y sin citar expresamente a Sáenz de Santamaría, ha querido aclarar "de forma rotunda" que una decisión de este calado "no se toma a la contra, contra nadie, sería muy mezquino", sino que en su proyecto caben todos los militantes y afiliados."Ofrezco lo que sé que podemos construir ente todos, un partido ganador y de gobierno; ilusión y experiencia, ofrezco trabajo, unidad y victoria. Ofrezco victoria, victoria y victoria", ha asegurado Cospedal.

"Energía, entrega y determinación"

Por otro lado, Sáenz de Santamaría ha anunciado que presentará también su candidatura a liderar el PP. La ex vicepresidenta ha asegurado que da el paso con un proyecto "abierto" y que lo hace con "energía, entrega y determinación" en un momento "muy importante para el Partido Popular y para España".

"Soy una militante más y me presento a ofrecer lo que creo que quieren muchos militantes: unidad, responsabilidad e integridad. Y lo hago con toda humildad y con toda generosidad", ha declarado Santamaría a los periodistas en la puerta de los Leones del Congreso de los Diputados.

Además, Sáenz de Santamaría ha subrayado que se presenta porque cree que España "necesita un PP unido y fuerte" y ha añadido que es el momento de "dar un paso más" en la "igualdad real". "Cuento con todos en mi partido y quiero que todos sepan que pueden contar conmigo", ha manifestado.

Santamaría, que presentará este miércoles sus avales ante la comisión organizadora del congreso extraordinario de julio, ha asegurado en una charla informal con los periodistas que ha intentado hablar con los otros candidatos para informarles del paso que iba a dar.

También ha intentado localizar a María Dolores de Cospedal, en calidad de secretaria general del PP y que competirá también por la sucesión, pero no ha podido localizarla, según ha puntualizado. Además, ha dicho que espera fair play en la campaña electoral interna que se desarrollará durante las próximas dos semanas.

En las últimas dos semanas, ambas aparecían en todas las quinielas del PP pero partía como favorito Alberto Núñez Feijóo. Sin embargo, la renuncia del presidente de la Xunta de Galicia a liderar el partido ha abierto el camino a una confrontación interna entre Santamaría y Cospedal.

Los candidatos a presidir el PP

Este lunes se abrió el plazo formal para que aquellos aspirantes que quieran suceder a Rajoy presenten su candidatura acompañada de al menos 100 avales. Por ahora, solo el ex presidente de Nuevas Generaciones de la Comunidad Valenciana José Luis Bayo la ha registrado en la sede del PP junto a 350 firmas de afiliados. Sin embargo, han anunciado también su intención de optar a dirigir el PP el ex ministro de Asuntos Exteriores José Manuel García-Margallo; el secretario ejecutivo de Relaciones Internacionales del PP, José Ramón García-Hernández; y el responsable de Comunicación del partido, Pablo Casado.

De hecho, fuentes del PP ya sitúan a Casado como la "tercera vía" y admiten que su irrupción en la batalla sucesoria ha roto el "tablero político". Hasta ahora, ninguno de los aspirantes ha adelantado su intención de retirarse de la batalla sucesoria.

Una vez que se cierre el miércoles 20 de junio el plazo para presentar candidaturas, el comité organizador abrirá casi dos semanas de campaña electoral, en la que los candidatos podrán recorrer toda España recabando apoyos de los afiliados. Estos votarán el día 5 de julio en asambleas que se celebrarán en toda España.

En las filas del PP se ha comentado con frecuencia en los últimos años la enemistad que hay entre ambas, que acompañan a Mariano Rajoy desde hace más de 10 años. Entonces el exjefe de Ejecutivo designó a Santamaría portavoz del Grupo Popular en el Congreso y a Cospedal secretaria general del PP, un puesto que ha mantenido desde el 2008.

Cospedal nació en Madrid en 1965 pero pasó la mayor parte de su infancia en Albacete. Abogada del Estado, entró a la primera línea de la política en 2005 como consejera de Transportes del Ejecutivo madrileño de Esperanza Aguirre. Después Rajoy la elegiría para competir como candidata por el Gobierno de Castilla-la Mancha, pero no ganaría por mayoría absoluta hasta los comicios de 2011. Tras cuatro años gobernando, el socialista Emiliano García-Page consiguió desbancarla del poder regional en las autonómicas de 2014. Tras las generales de junio de 2016, Cospedal fue designada ministra de Defensa.

Sáenz de Santamaría, nacida en Valladolid en 1971, llegó a Moncloa como asesora de Rajoy cuando éste ocupaba el cargo de vicepresidente del Gobierno con José María Aznar. En 2008, desde la portavocía del PP en el Congreso lideró la oposición al Ejecutivo socialista y en 2011, tras ganar el PP por mayoría absoluta las elecciones, fue nombrada vicepresidenta del Gobierno. Desde entonces, esta abopgada del Estado ha sido la número dos del Ejecutivo hasta que hace tres semanas la moción de censura del PSOE desalojó al PP del poder.