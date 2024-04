Salvador Illa insiste en su nula relación con Koldo: “No se compró nada”

“Él se presentó, pidió verme, no sabía qué quería, vi lo que quería, le remití a los técnicos a través de mi gabinete y zanjado el asunto: el resultado final es que no se compró nada”, detalló el ex ministro de Sanidad Salvador Illa sobre el único encuentro que tuvo con Koldo García durante “escasos minutos” en septiembre de 2020.

Dos días después de haber comparecido en el Congreso, Illa dio algún detalle más en la Comisión que investiga los contratos de la pandemia de Covid-19 en el Senado sobre la única reunión con el ex asesor del Ministerio de Transportes, entonces dirigido por José Luis Ábalos.

El actual líder de los socialistas catalanes, que comenzó su intervención argumentando que no había recibido notificación oficial alguna sobre su citación en el Senado, aclaró, a preguntas de la senadora del Grupo Mixto Mar Caballero, que Koldo “se presentó sin cita previa” en el Ministerio. “Pidió verme, creo recordar que era el mes de septiembre, no sabía qué quería, no estaba agendada la reunión; me dijo que tenía una empresa que podía suministrar material y le remití a los técnicos a través de mi gabinete”, contestó en la misma línea que ya dijo hace dos días en el Congreso. Reunión que “duró escasos minutos y el resultado lo conocen: no se compró nada”.

No era “normal” que un asesor de un Ministerio “se presentara sin cita previa”, y fue por eso precisamente por lo que accedió a verle. “Pensé: ‘pues qué querrá’, lo recibí, y cuando vi que me hablaba de este asunto, seguí el procedimiento que teníamos establecidos en este caso”.

“Era un asesor de un ministro con el que yo trataba habitualmente porque le veía en las reuniones de autoridades delegadas. Se presenta, me viene a ver, veo de qué se trata y aplico lo que se aplicaba en todo momento. Punto. No le di más vueltas, ni más importancia, ni vi nada que me llamara ni me llevara a sospechar nada”, zanjó.

Respecto a los tres encuentros que su ex jefe de gabinete, Víctor Francos, admitió haber tenido con Koldo García –dos a principios de año y un tercero un día después de cesar, en enero de 2021–, Illa se limitó a decir que éste ya relató las “circunstancias” en que se produjeron. “Me remito a sus explicaciones”, agregó.

Sí negó tajantemente que se adjudicaran dos contratos a la empresa clave de la trama, Soluciones de Gestión: “No facturó nada, no fue adjudicataria, es que además es incierto que fuera habilitada en un acuerdo marco”, sino que se trató de una unión temporal de empresas con Ferrovial Servicios, de la que formaban parte otras 70 firmas para dos lotes de material.

Illa también descartó haberse visto o enviado mensajes con ninguna otra persona de la trama: “Yo no me reuní con nadie de estas personas, ni di ningún contrato a ninguna comunidad autónoma, si ni siquiera daba el OK a los del Ministerio de Sanidad, más allá de los primeros días de la pandemia que tuve que autorizar”, ha rememorado.