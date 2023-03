Vox exige a Sánchez el cese de Ángela Rodríguez, secretaria de Igualdad, por difundir cánticos ofensivos contra Abascal

Vox ha exigido este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el cese inmediato de la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, por un vídeo difundido en redes sociales -ya retirado- en el que aparece con unas asistentes a la manifestación del 8M en Madrid que corean "¡Qué pena me da que la madre de Abascal no pudiera abortar!"."Señor Sánchez, queremos entender que no avalará usted hoy la actuación de su secretaria de Estado y que la cesará de inmediato", ha reclamado en Twitter el partido de Santiago Abascal, quien ha recibido la solidaridad del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, porque "no todo vale en política".

Señor @sanchezcastejon, queremos entender que no avalará usted hoy la actuación de su secretaria de Estado y que la cesará de inmediato. En caso contrario, usted y su gobierno cruzarán una línea a la que luego nos será muy difícil regresar. pic.twitter.com/wIamMTqrjg — VOX 🇪🇸 (@vox_es) March 9, 2023

Vox ha advertido al jefe del Ejecutivo que, si no cesa a la dirigente de Unidas Podemos, él y su Gobierno de coalición "cruzarán una línea a la que luego nos será muy difícil regresar".

"Mi solidaridad con Santiago Abascal y su familia", ha escrito por su parte Alberto Núñez Feijóo en la red social Twitter.

Para el líder del PP actitudes como la de la secretaria de Estado de Igualdad "son injustificables en un cargo público y el Gobierno debe condenarlas".

"Gracias Alberto. Entiendo que la mayoría de las personas, de cualquier color político, comparte los límites de la decencia. Preocupante que no lo haga este gobierno", ha contestado Abascal desde su cuenta personal de Twitter.

"Vox está teatralizando"

Ángela Rodríguez 'Pam', ha replicado que Vox está "teatralizando", fundamentalmente porque "no entienden el feminismo, no han ido nunca a una manifestación feminista", para añadir a continuación que "lo que las chavalas más jóvenes digan en una manifestación es algo que les corresponde a ellas decidir decir o no decir".

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, le ha replicado que "estamos en una edad adulta para entender que los que subimos algo a redes estamos transmitiendo algo con ello".

Por su parte, el portavoz del comité de campaña del PP, Borja Sémper, se ha solidarizado con Abascal, ha calificado de "selfi infantiloide" el vídeo y ha pedido a Sánchez, que al menos la "corrija" a Roodríguez. Reclamar su cese es, ha afirmado, como escribir una "carta a los Reyes Magos".

Las ministras socialistas Nadia Calviño y María Jesús Montero también han censurado el vídeo y han llamado a rebajar la crispación y mantener el respeto.

"Me parece totalmente inadecuado y creo que entre todos tenemos que bajar el tono", ha declarado la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, al ser preguntada en los pasillos del Congreso sobre el vídeo.

Ha pedido pensar, sobre todo, en la protección del interés general y el respeto a todas las personas, "empezando por los representantes parlamentarios".

También ha apelado al respeto muto la ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, que ha valorado la retirada del vídeo de las redes al demostrar que Ángela Rodríguez ha asumido que se ha equivocado. "Significa que de alguna manera ha habido un error a la hora de hacer públicas y subir a su propia cuenta unas manifestaciones que no se corresponden con el respeto político que todos tenemos que tener", ha dicho Montero.

El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, no ha querido comentar el caso concreto de la secretaria de Estado, pero, al igual que Calviño, ha llamado a rebajar la crispación.