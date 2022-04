Pedro Sánchez anuncia el envío a Ucrania de más armamento

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este jueves en Kiev el envío de más equipo bélico a Ucrania con el buque de la Armada española Ysabel, que se encuentra camino de Polonia, y que llevará 200 toneladas de material.

Sánchez, que realizó este anuncio tras reunirse en la capital ucraniana con el presidente de ese país, Volodimir Zelenski, dijo que la nueva ayuda militar será "la mayor realizada" por España, ya que duplica lo hasta ahora recibido por Kiev.

El nuevo contingente incluye además 30 camiones y 10 vehículos de menor tamaño, explicó el presidente del Ejecutivo español, quien también prometió aumentar la ayuda humanitaria, especialmente para los menores de edad", parte de la cual será gestionada por Unicef. "También debemos luchar contra la impunidad, especialmente después de visitar Borodianka. Responder a la solicitud de apoyo de la CPI (Corte Penal Internacional) para investigar y juzgar a los responsables de haber cometido crímenes de guerra", agregó en otro momento de la rueda de prensa que ofreció en Kiev.

España pondrá igualmente a disposición de Ucrania expertos en delincuencia multidisciplinar que forman parte de ocho organismos del ministerio del Interior, entre ellos 39 forenses, precisó.

El mandatario español fue preguntado sobre sus impresiones tras visitar Borodianka, localidad cercana a Kiev, donde los rusos han cometido presuntamente crímenes de guerra, y si calificaría esas actuaciones como genocidio. "No solo hablamos de crímenes de guerra, sino que tendrá que ser la CPI la que certifique si se ha producido un caso de genocidio aquí (...) pero yo he abierto la puerta a ello", explicó.

También se refirió a la posible integración de Ucrania en la Unión Europea, un proceso que ha solicitado Kiev tras sufrir la invasión de Rusia, que se inició el pasado 24 de febrero. "España no es fundadora de la antigua Unión Europea (UE) económica. Entramos en la UE en los 80 (…) por lo que para un país como España siempre somos optimistas a la hora de pensar que otros estados se unan al proyecto de la UE. Esta es nuestra filosofía", dijo al respecto.

El "acceso a la UE es un proceso de adaptación y transformación. España siempre apoyará a Ucrania en este camino (..) La UE está con vosotros, el mundo está con vosotros, no estáis solos", explicó. Sánchez, quien recordó que es la primera vez que un presidente del gobierno español visita Ucrania, también dijo que quiere que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, rinda cuentas por sus crímenes.´ En este sentido, defendió "la unidad" que ha demostrado la Unión Europea al imponer fuertes sanciones a Rusia y precisó "esas sanciones y la fortaleza de la unidad son un importante mensaje contra Putin".

"Unidad" en las sanciones a Rusia

Pedro Sánchez dijo que en lo que se refiere a las sanciones económicas de la UE contra Rusia "es importante la unidad", porque es "el mayor activo que tiene la UE".La respuesta de Sánchez se produjo ante la reiterada petición del presidente ucraniano, ya realizada en otros foros, de que tiene que haber "un embargo de petróleo y gas" de la UE contra Rusia y cortar así las fuentes de financiación en la guerra contra Ucrania. "La posición más importante de la UE es la unidad", dijo Sánchez, quien recordó que "con esta unidad hemos sido capaces de aprobar cinco paquetes de sanciones económicas" y que ya están siendo aplicadas.Respecto al petróleo y el gas "son propuestas de algunos miembros, pero es importante de que mantengamos esta unidad porque es el mayor activo que tenemos", recordó el jefe del gobierno español, para quien "las sanciones y la fortaleza de la unidad son un importante mensaje contra Putin".El presidente ucraniano le recordó ayer al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, que también visitó Kiev, que un nuevo paquete sancionador contra Rusia que no incluyese el embargo al petróleo ruso -una opción que aún no logra la unanimidad de los Veintisiete- estarán "vacías" y no serán "lo suficientemente potentes". Zelenski dijo estar "agradecido" por el quinto paquete de sanciones comunitarias a Moscú, que incluían entre otras medidas un embargo al carbón ruso, pero apuntó a que "por el momento no son suficientes para detener la financiación de esta guerra" y pidió que "se desarrollen en más detalle y sean completadas". Pero algunos estados miembros de la UE, como Hungría y Alemania, que tienen una fuerte dependencia del gas ruso, no están por ahora dispuestos a avanzar en esta sanción aludiendo a su seguridad energética. EFE