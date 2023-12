Sánchez acepta verse con Feijóo en el Congreso y no en Moncloa: “Para usted la perra gorda”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aceptado que la reunión con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que se va a llevar a cabo este viernes 22 de diciembre se lleve a cabo en el Congreso de los Diputados, como había propuesto el presidente del PP: "Para usted la perra gorda", ha señalado Sánchez, dejando claro que es inédito que un encuentro de este tipo no se lleve a cabo en el Palacio de La Moncloa.

Así lo ha indicado Sánchez en su turno de réplica durante su comparecencia en la Cámara Baja, para dar explicaciones sobre los resultados de la presidencia española del Consejo de la UE y los últimos consejos europeos. "Para usted la perra gorda, nos vemos el viernes en el Congreso de los Diputados y hablaremos de lo que usted quiera", ha señalado.

Al inicio de la sesión plenaria de este miércoles, Sánchez insistió a Feijóo que aceptara la reunión y le dijo que se vieran "donde sea". Unas palabras que Feijóo aprovechó para proponer que la reunión entre ambos fuese en el Congreso.

Sánchez ha afeado a Feijóo la propuesta de verse en el Congreso y no en La Moncloa y piensa que es "jugar al escondite". Además dice que es "inédito" que la reunión entre el presidente y el líder de la oposición no se celebre en Moncloa, pero ha decidido aceptar la condición. "No desisto a que en un futuro usted venga al Palacio de la Moncloa y le pueda recibir yo como jefe de la oposición", ha indicado a continuación.

Respecto a los temas que Sánchez quiere tratar en la reunión, en primer lugar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Sánchez ha destacado que es importante llevarla a cabo para cumplir la Constitución y porque el bloqueo, que ya acumula 5 años, afecta al funcionamiento de la Justicia.

"La justicia necesita estar bien dotada, contar con un gobierno de los jueces absolutamente legitimado. Lo que no tiene ningún sentido es que todavía el Consejo General del Poder Judicial sea el que refleja la mayoría absoluta del Partido Popular cuando gobernaba Mariano Rajoy", ha señalado.

En este sentido ha cuestionado a Feijóo si va a estar "otros cuatro años bloqueando" el CGPJ, lo que provocaría que el organismos acumulase 9 años con el mandato caducado.

"Pongámonos en el caso en 2027, señor Feijóo, de que usted con Abascal conforma un Gobierno. ¿Usted va a pedir al Partido Socialista que haga lo que usted no ha hecho en diez años?", ha reprochado Sánchez que piensa que no es serio y dice poco de la actitud democrática de su partido y de su liderazgo al frente del mismo.

Respecto a la modificación del artículo 49 para eliminar el término 'disminuido' del texto constitucional, Sánchez considera que deben erradicar ese lenguaje discriminatorio y denigrante que a su juicio no está a la altura de la democracia española.

Finalmente, respecto al nuevo modelo de financiación autonómica, ha señalado en tono sarcástico que "no es un asunto del malvado Sánchez" y que Feijóo debería escuchar a las autonomías porque dentro de poco se cumplirán 10 años de la última revisión de este sistema."Anda que no han cambiado las cosas en estos 10 años", ha advertido.

Así ha llamado a ponerse "manos a la obra" y no perder el tiempo. "Le reitero, señor Feijóo, diálogo, diálogo, diálogo, diálogo cuando quiera, como quiera y donde quiera" y le ha vuelto a pedir entendimiento y dejar a un lado los "insultos".

Por otro lado, Sánchez ha acusado al PP de no tener propuesta para Cataluña más allá de oponerse a la Ley de Amnistía pactada entre el PSOE y los partidos independentistas para beneficiar a los implicados en el procès y consideran que solo utilizan esta comunidad como "agravio territorial" para "rascar" algunos votos en otros territorios.

Por otro lado, Sánchez ha respondido a las críticas de Feijóo por su debate con el líder del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, en el que el líder socialista le reprochó la cercanía con la ultraderecha y le preguntó si le gustaría que en Alemania se nombrasen calles con el nombre de dirigentes del III Reich.

Sánchez ha vuelto a defender su intervención de la semana pasada en el Parlamento Europeo y le ha dicho a Feijóo que si le molesta que le recuerde a Weber los acuerdos del PP con Vox, puede terminar con ellos. "Lo tiene muy sencillo, rómpalos", ha instado.

En este sentido, el presidente del Gobierno ha acusado a Feijóo de seguir "atascado" en las mismas consignas cinco meses después de las elecciones generales del 23 de julio y con una expresión "ciertamente avinagrada" porque a su juicio todavía no ha aceptado el resultado que arrojaron las urnas. "Eso no aporta nada a los problemas de los ciudadanos españoles", ha reprochado.

Por otro lado, en respuesta a los portavoces de ERC y Junts, que reprocharon que durante la presidencia española del Consejo de la UE no se haya avanzado más en la oficialidad del catalán en las instituciones europeas, Sánchez ha señalado que han conseguido el compromiso de la presidencia belga para avanzar en este ámbito.

Bélgica es el país que toma el relevo a España y a partir del 1 de enero liderará la presidencia rotatoria y Sánchez ha indicado que tienen su compromiso para seguir trabajando con los servicios jurídicos del Consejo para que el catalán, el gallego y el euskera se lleguen a convertir en idiomas oficiales de la UE.

Así, ha trasladado su "absoluto cumplimiento" de ese compromiso "hasta donde yo puedo" según ha admitido, y ha advertido de que necesitará el apoyo de otras fuerzas políticas para llevarlo a cabo, en referencia al PP.

Además, el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, ha defendido la labor de Sánchez durante el semestre de presidencia española y también ha elogiado su intervención ante Weber de la semana pasada.

En este sentido ha aplaudido que Sánchez no se callara y le cantara "las verdades del barquero" cuando "un líder conservador al que los del PP le han pasado algunos apuntes va de listo hablando de España en el Parlamento Europeo".

López también ha respondido a las críticas de Feijóo por que el Partido Socialista de Navarra entregara la alcaldía de Pamplona a Bildu, desalojando a la anterior alcaldesa, de UPN, mediante una moción de censura.

En esta línea ha reprochado que el actual portavoz del PP, Borja Sémper, dijese en su día que "el futuro de Euskadi había que construirlo con Bildu sí o sí", según ha recordado López. "Y ahora ponen el grito en el cielo porque hacemos lo que ustedes ya han hecho muchas veces" ha recriminado.

Así, ha asegurado que la historia reciente está llena de ejemplos, de firmas de acuerdos entre PP y Bildu "en todas las instituciones vascas", según ha indicado. "No seré yo el que lo critique pero aquí nos hablan del horror de pactar con ellos, porque son los herederos de ETA, y una vez más, sacan a pasear el fantasma de ETA con tal de atacar a los socialistas", ha insistido López, antes de recordar que la banda terrorista "ya no existe" porque los demócratas les ganaron.