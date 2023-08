Optimismo moderado en el PSOE y tono bajo en el PP ante la sesión del Congreso

Optimismo contenido en el PSOE ante la sesión de mañana jueves, tono bajo de Alberto Núñez Feijóo en la reunión de esta tarde con sus diputados y senadores. Puigdemont tiene la palabra si no se la quita la única diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido. Si Junts se abstuviese, que es lo que piden los hiperventilados desde Cataluña, la canaria daría la victoria a una u otra: Cuca Gamarra o Francina Armengol. Una de estas dos diputadas, la riojana y secretaria general del PP o la ex presidenta socialista de las Islas Baleares, presidirá en el Congreso durante la legislatura que comienza este jueves, la número 15, una legislatura complicada que amaga con ser corta y turbulenta.

El tiempo de la negociación se ha agotado, y será Coalición Canaria y la dirección de Junts quienes decidan cuál de ellas será la elegida, sólo dos horas antes de que comience la sesión a las 10 de la mañana. El PP cuenta con 171 votos, los mismos que el PSOE. No se debe dar por hecho que Coalición Canaria apoye a Gamarra. Si Junts se abstuviese, tal como solicitan algunos sectores del independentismo, las islas canarias tendrían la palabra. Desde Waterloo, donde está fugado de la justicia española, el ex presidente de la Generalitat ha asegurado que no comprometerá ningún voto si no hay hechos "comprobables". "No tenemos ninguna confianza en los partidos políticos españoles", ha publicado en la red X -antes Twitter-.

Coalición Canaria y el PNV parecen ir de la mano en esta legislatura, y los nacionalistas vascos intentan convencer a sus aliados isleños de que aprovechen el momento -la situación de empate en el Congreso- para abrir una "agenda canaria", para negociar con Sánchez cesiones a su comunidad desde una posición de fuerza casi única. El PP ha intentado que estos dos partidos nacionalistas virasen hacia el bloque de Feijóo, pero la alianza con Vox hace casi imposible la participación de los vascos en esta operación.

Junts mantiene el suspense hasta este jueves. A las ocho de la mañana reúne a su dirección en Barcelona, a las 10 se inicia la sesión del Congreso con la elección de la mesa de edad, y será ésta la que lleve a las tres votaciones para elegir presidente, cuatro vicepresidentes y otros tantos secretarios. No hay señales desde Bélgica, desde donde Puigdemont dirige sin contestación alguna su partido. No obstante, la líder de Sumar, Yolanda Díaz, sí ha revelado que mantiene contactos al "máximo nivel" con estos independentistas para la formación de la Mesa de la Cámara. Algunos diputados socialistas han explicado

Los líderes del PSOE y del PP han reunido a sus diputados y senadores en el Congreso. El discurso de Pedro Sánchez, presidente en funciones, ha sido claramente más optimista que el de Alberto Núñez Feijóo, que se ha aferrado al hecho de que fue el más votado en las elecciones de julio y que un Gobierno de coalición de izquierdas sería un "desastre institucional". Pero lo que ha trasmitido el líder popular, más allá de reivindicar su victoria electoral, es derrota, como si diese por hecho que Puigdemont terminará por respaldar a Armengol. España, según Feijóo, se enfrenta al "bloqueo" o a un Gobierno "más dividido", apoyado por 24 partidos. "Un Gobierno destructivo", lo ha denominado.

Pedro Sánchez ha comenzado a hacer guiños a los independentistas catalanes, pero sin mucho resultado aún. En la reunión con sus grupos ha adelantado que solicitará el uso de las lenguas cooficiales en las instituciones de la Unión Europea, ahora que ejerce la presidencia de turno de los Veintisiete. Pero poco más. Tiene dos ases, si falla Puigdemont, lo intentará con Coalición Canaria, será cuestión de horas.

En la reunión con los socialistas, el presidente del Gobierno en funciones ha dado a entender que él será el primero al que el Rey encargue la formación de Gobierno. "No es la hora de las presiones al Jefe del Estado, es la hora de la democracia parlamentaria". Es decir que no es hora del partido con más voto, sino del que tenga más apoyos en el Congreso, y eso es lo que Sánchez está adelantando.

Feijóo sí ha podido desvelar quien presidirá el Senado, el diputado madrileño Pedro Rollán. El PP tiene la mayoría absoluta de la Cámara Alta, con lo que el cargo es seguro, aunque la presidencia del Gobierno se decide, en exclusiva, en el Congreso.

La sesión de este jueves se inicia en las dos cámaras legislativas con la elección de la mesa de edad, la comprendida por el diputado o senador de más años y los dos más jóvenes. Después, hay que elegir al presidente, a los cuatro vicepresidente y a otros tantos secretarios. Cada bloque lleva una elección propia, que se realiza mediante votaciones en urnas, por lo que ha jornada suele alargarse durante toda la mañana.