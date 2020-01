En directo | Pablo Casado a Sánchez: "¿Va a permitir un presidente autonómico en absoluta rebeldía?"

12:35 Arranca el turno de Pedro Casado

El líder del PP, Pablo Casado, ha anunciado este viernes que está dispuesto a apoyar al PRC si el PSOE rompe su acuerdo de Gobierno en Cantabria por votar la formación regionalista en contra de la investidura del candidato socialista, Pedro Sánchez.

En su intervención en el debate de investidura, tras reanudarse la sesión después del primer receso, ha asegurado que esta es su intención "para dar estabilidad a Cantabria" si finalmente el PSOE cumple su amenaza de romper en esta comunidad con el PRC ante su negativa a apoyar a Sánchez.

Casado ha recordado que el PRC fue el "único apoyo" de Sánchez en la investidura fallida de julio y se ha situado como alternativa a los socialistas para garantizar un gobierno en Cantabria.

12:30 Comienzan las réplicas a Pedro Sánchez

El presidente del PP, Pablo Casado, subirá a la tribuna del Congreso a las 12.30 para comenzar las réplicas al líder del PSOE, que ha utilizado casi dos horas para su discurso inicial ante la Cámara.

10:50 Más participación autonómica en las decisiones del Estado

El candidato a la Presidencia de Gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido este sábado a promover la participación de las comunidades autónomas en las decisiones del Estado "y del Estado en las actuaciones autonómicas cuando esté afectado el interés general".

En su intervención en el debate de investidura en el Congreso, Sánchez ha afirmado que esta legislatura se van a mejorar los mecanismos de colaboración institucional con todas las comunidades y ha exigido "más eficiencia, más claridad y más concreción en el reparto competencial" porque ello redundará "en menos conflicto y más claridad".

Sánchez ha enmarcado estas propuestas en una legislatura de diálogo en general "y de diálogo territorial en particular".

En este apartado autonómico, Sánchez ha aludido a Cataluña y al diálogo "siempre dentro de la Constitución para alcanzar fórmulas de entendimiento y encuentro", alusión que ha merecido el aplauso de los diputados de ERC.

Respecto a Cataluña, Sánchez ha insistido en impulsar las mesas de diálogo en el ámbito de Cataluña y entre el Gobierno de España y la Generalitat y siempre, ha dejado claro, "dentro del marco constitucional. Será una prioridad absoluta".

"No podemos asumir la herida territorial como una dolencia crónica destinada a pasar de generación en generación", ha dicho.

El candidato a la investidura ha querido dejar claro que la España de las autonomías es una "realidad incuestionable y consolidada que no admite marcha atrás".

10:45 31 de octubre, día de recuerdo para todas las víctimas del franquismo

El Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos declarará el 31 de octubre como día de recuerdo para todas las víctimas del franquismo y el 8 de mayo día de reconocimiento a las víctimas del exilio y tratará de recuperar "lo antes posible" el pazo de Meirás para el patrimonio público.

Sánchez ha destacado su intención de proseguir el "camino de reparación" iniciado con el traslado de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos al cementerio de El Pardo- Mingorrubio.

Ha incidido en que este hecho "simbólico" abrió "una nueva etapa de reparación, de justicia y de memoria que tiene que servir para empezar a cerrar definitivamente la división entre españoles".

Así, ha anunciado su intención de desarrollar nuevas actuaciones de reconocimiento y reparación de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, como auditar los bienes expoliados por el franquismo para devolverlos a sus legítimos titulares, empezando por la recuperación del Pazo de Meirás.

10:40 Sánchez derogará la reforma laboral del PP

El candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, ha insistido en que derogará la reforma laboral aprobada por el PP y subirá el salario mínimo hasta alcanzar el 60 % del salario medio a final de la legislatura, al tiempo que ha prometido prohibir por ley las amnistías fiscales.

Durante el discurso de Sánchez en el primer día de debate de investidura en el Pleno del Congreso, el líder socialista ha garantizado también que las pensiones se revalorizarán con el IPC por ley y que se reformará la pensión de viudedad en el caso de las parejas sin vinculo matrimonial.

Ha apoyado un plan para la formación profesional con el fin de que haya 200.000 nuevas plazas en 2025.

En este sentido, ha señalado que se impulsarán fórmulas flexibles con la participación de las empresas, agentes sociales y de las universidades y ha avanzado que se actualizarán 80 nuevas titulaciones para adaptarlas a la economía digital de cada sector productivo.

Sánchez ha hecho hincapié en la necesidad de un crecimiento económico sostenible con un empleo digno y estable y ha reiterado que "cree firmemente en el diálogo social y que se reconstruirán los consensos rotos" y "se derogará la reforma laboral de 2012".

"Hay consensos sobre cuestiones que hay que derogar en la reforma laboral que llevamos mucho tiempo arrastrando", ha dicho, al tiempo que también se crea un nuevo Estatuto de los Trabajadores para el siglo XXI que refuerce la causalidad del despido y no facilite los despidos por absentismo laboral.

El líder del PSOE ha anunciado que planteará a todos los partidos un nuevo Pacto de Toledo que garantice la revalorización de las pensiones según el IPC real por ley y que aumente las pensiones mínimas y no contributivas.

Ha prometido un ingreso mínimo vital que comenzará con un aumento de la prestación por hijo a cargo y que se extenderá posteriormente a todas las familias vulnerables o con ingresos bajos.

En materia de fraude laboral, Sánchez ha avanzado que habrá una "lucha sin cuartel" para que "nadie eluda sus obligaciones fiscales".

Ha aludido a una nueva ley de medidas de prevención contra el fraude fiscal y a una estrategia nacional que incluya actualizar los medios efectivos, la lista de paraísos fiscales, y la prohibición por ley de las amnistías fiscales.

Revisar el contrato de interinidad en el empleo público para evitar su uso abusivo y continuar con el plan de equiparación salarial de la Policía y de la Guardia Civil, son otras de las medidas económicas que ha planteado, después de incidir en que se subirá el IRPF a las rentas de más de 130.000 euros anuales sin aumentar la presión fiscal a las rentas medias.

10:35 Reforma del bono eléctrico para hacer uno general que incluya el gas

El candidato a la investidura, Pedro Sánchez, se ha comprometido a reformar el bono social eléctrico, incluyendo un bono gasista, y a prohibir el corte de suministros básicos cuando el impago sea por causas ajenas a la voluntad de los titulares.

Se trata de una medida, ha afirmado Sánchez en el pleno de investidura, destinada "a proteger a las familias más vulnerables".

Otra de las medidas que ha anunciado en materia energética ha sido la regulación y el impulso del autoconsumo energético, simplificando los trámites administrativos y técnicos para que los que opten por autoconsumir no sufran sobrecostes.

Afrontar la movilidad sostenible es otro de los objetivos de su Ejecutivo, ha dicho, y por eso ha anunciado la puesta en marcha de un plan de ayudas económicas para fomentar el vehículo eléctrico y el impulso de un plan de cercanías.

10:30 Sánchez promete aumentar el presupuesto de Cultura

El candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, ha prometido durante su discurso de investidura que el presupuesto para la Cultura aumentará de forma progresiva en los Presupuestos Generales del Estado.

Sánchez ha asegurado que su Gobierno quiere "asentar la cultura como un derecho y el deporte como garantía de salud, integración y calidad de vida", dando impulso a la actividad cultural y a la creación joven.

El programa cultural expuesto por el candidato socialista ante el pleno del Congreso se circunscribe a lo adelantado hace unos días en el acuerdo de Gobierno con Unidas Podemos e incluye completar el desarrollo del Estatuto del Artista, aprobado en el Parlamento por unanimidad.

También la creación de una Oficina de Derechos de Autoría pública, dependiente del Ministerio de Cultura y Deporte, para optimizar la gestión de los derechos y velar por la protección de la propiedad intelectual y la puesta en marcha de un Pacto por la Lectura que revitalice el sector del libro.

Sánchez ha defendido un modelo de RTVE "plural, independiente, pública, transparente y de calidad, que esté orientada al fomento y difusión de la cultura española".

Y ha confirmado que habrá un Plan de Acción sobre Igualdad en el ámbito cultural para dar visibilidad a las autoras, artistas y creadoras "invisibilizadas", eliminando las brechas de género.

En cuanto al Deporte, ha adelantado que regulará las profesiones del deporte con un plan de formación y empleo para los deportistas retirados y promoverá una Ley del Deporte que buscará, entre otras cosas, apoyar especialmente el deporte femenino, así como el deporte de base y el universitario.

10:00 Medidas para elevar los ingresos de las rentas más bajas

El candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, ha prometido que el Gobierno de coalición progresista con Unidas Podemos impulsará medidas para elevar los ingresos de las rentas más bajas ante la creciente desigualdad consecuencia de la crisis, que "es corrosiva".

El candidato socialista a la Moncloa ha señalado la necesidad de redistribuir la riqueza y de que exista "justicia fiscal", ya que el "dinero no siempre está mejor en el bolsillo de los que poseen una fortuna, sino en los servicios públicos".

Sánchez ha hecho suyo el tradicional discurso de Podemos al defender lo público ante lo privado: "En las escuelas públicas, en los hospitales, en las vías que nos comunican o en las comisarías y juzgados que garantizan los derechos y las libertades".

Sánchez ha sido tajante al señalar que la desigualdad "es corrosiva para el progreso y hay que elevar los ingresos más bajos", al tiempo que ha señalado: "Somos una sociedad y es falsa la concepción neoliberal que solo tiene en cuenta a los individuos. Lo público es lo que nos une".

09:48 Diálogo en Cataluña

El candidato a la investidura, Pedro Sánchez, ha subrayado hoy que el diálogo es "la única vía posible" para resolver el "conflicto" catalán y ha señalado que dicho diálogo debe estar "amparado" por la Constitución.

"Abramos un diálogo honesto amparado por la seguridad que otorga nuestro marco legal", ha dicho Sánchez en su discurso de investidura, en el que ha considerado que hay que dejar atrás la "judicialización del conflicto" y "retomar la senda de la política".

El presidente del Gobierno en funciones ha insistido en que es necesario recomenzar y retomar ese diálogo en el momento en el que "los caminos se separaron" y en que "los argumentos" de unos y otros "dejaron de escucharse".

Ha considerado "innegables" los distintos sentimientos que hay en Cataluña y ha reconocido que en los últimos años ha habido un "abandono" e "incapacidad" por resolver este conflicto, que también ha justificado por las "debilidades y desgastes del sistema autonómico" que hay que "corregir".

Sánchez ha apelado asimismo al diálogo entre todas las fuerzas para resolver otros problemas que afectan a los ciudadanos y que "no distinguen entre izquierdas y derechas".

"No pediremos a nadie que renuncie a sus principios, solo que renuncien a su sectarismo", ha asegurado.

09:20 "No se va a romper España, se va a romper el bloqueo"

El candidato a la Presidencia de Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado a la "bancada de la derecha" de negarse a facilitar la gobernabilidad del país y ha criticado que anuncie los "peores presagios" para España y al tiempo "se niegue a evitarlos". No comparto sus terrores", ha dicho.

Sánchez ha asegurado que "el PSOE es un partido español formado por compatriotas" que con "aciertos y errores ha contribuido a mejorar la vida de la gente".

Sánchez ha insistido en que la derecha se "equivoca cuando ponen en duda el compromiso de la izquierda con España".

Y ha añadido que si sus temores "no son fingidos", no alcanza a entender porque no mueven un dedo para que no sucedan".

Sánchez comenzó su intervención afirmando: "No se va a romper España y no se va a romper la Constitución. Aquí lo que se va a romper es el bloqueo al Gobierno progresista elegido democráticamente por los españoles".

El candidato a la Presidencia del Gobierno agradeció además a la ciudadanía su paciencia y su compromiso con la democracia tras dos elecciones generales y otros tres procesos en las urnas celebrados en el último año, y también a los socialistas por arroparlo.

09:00 Arranca la intervención de Pedro Sánchez

El Congreso acoge este sábado desde las 09:00 el tercer debate de investidura del líder del PSOE, Pedro Sánchez, y la previsión es que la primera votación de su candidatura se celebre al mediodía del domingo. En todo caso, todo apunta a que el socialista no logrará a la primera la mayoría necesaria, fijada en 176 votos, para ser investido presidente y que deberá esperar 48 horas, hasta el martes, para poder ser elegido.

Sánchez ya se sometió en marzo de 2016 a su primer debate de investidura, tras su acuerdo con Ciudadanos, e hizo lo propio el pasado mes de julio, tras ganar las elecciones del 28 de abril, si bien en ambos casos su candidatura no fructificó.

Así es la sesión de investidura

El pleno de investidura de este sábado, el tercero en su carrera política, ha arrancado a las 09:00 con la lectura de la propuesta del aspirante entregada por el Rey a la presidenta del Congreso. A partir de ahí es el turno de Sánchez, que ha subido a la tribuna para exponer a la Cámara su programa de Gobierno, sin límite de tiempo.

Tras su alocución inicial habrá un receso para dar tiempo a la oposición a preparar sus respectivas intervenciones y, después, será el turno de los portavoces de los diferentes grupos, que intervendrán de mayor a menor. Cada grupo parlamentario contará con 40 minutos de intervención: 30 de discurso inicial y 10 de réplica, si bien la Junta de Portavoces que se reunirá media hora antes del inicio del Pleno puede acordar añadir tres minutos más de contrarréplica. Se presupone que Sánchez irá respondiendo uno por uno a todos ellos, también sin límite de tiempo, por lo que se da por seguro que en la primera jornada el candidato debata con Pablo Casado (PP), Santiago Abascal (Vox), Pablo Iglesias (Unidas Podemos) y los distintos representantes de sus confluencias.

Posteriormente, será el turno del Grupo Plural -que integran 15 diputados de Junts, Más País, CC, NC, Compromís, el BNG, el PRC y Teruel Existe- y de Gabriel Rufián (ERC), al que seguirán hoy o ya el domingo, Aitor Esteban (PNV), Mertxe Aizpurua (Bildu), los diferentes integrantes del Grupo Mixto -compuesto por UPN, Foro Asturias y la CUP- y Adriana Lastra (PSOE).

Tras las intervenciones, se procederá a la votación, que se hace por llamamiento y cada diputado se pone en pie para proclamar su voto, lo que lleva su tiempo. Fuentes de la Presidencia del Congreso han apuntado que la idea es que la primera votación tenga lugar al mediodía de mañana domingo.