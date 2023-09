Sumar aleja la idea de que la ley de amnistía esté lista antes de la investidura de Sánchez

El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha mostrado sus dudas sobre la posibilidad de que una eventual ley de amnistía se tramite de manera exprés, como exige Junts, y habrá que "encajar" los plazos, ha dicho, para que los tiempos que marca el Congreso y los de la política "puedan ir de la mano".De esta manera ha rebajado las expectativas de Junts y las que tenía Sumar hace una semana cuando el negociador designado por Sumar con los independentistas, Jaume Asens, hablaba incluso de tramitar una ley de amnistía por lectura única.Ahora fuentes de Sumar, ven difícil que la ley de amnistía que exige Junts esté lista antes de la investidura de Pedro Sánchez, cuando se plantee, pero sí ven posible adoptar algún tipo de gesto que pueda dar garantías a los independentistas para que voten a favor.Sobre la exigencia del referéndum que ayer reclamó también el presidente de Cataluña, Pere Aragonés, Urtasun ha señalado en rueda de prensa que no van a pedir a nadie que renuncie a sus ideas", insistiendo en que el foco tiene que estar en otras cuestiones "prioritarias" como es esta ley de amnistía para superar la etapa de 2017.El texto de la propuesta de Sumar sobre la amnistía de los condenados del 1-O será "impecable" jurídicamente, ha señalado sin adelantar ningún aspecto de esta futura norma ni si va a incluir el compromiso de los afectados a no reincidir o si beneficiará a los policías procesados por las cargas policiales.Únicamente, ha dejado claro que "los límites de una amnistía son los delitos de lesa humanidad", ha subrayado el portavoz.Lo que sí ha señalado es que ellos están cómodos con la palabra amnistía aunque sí ha advertido de que no se debe estar "preso" con ciertos términos porque lo importante es pasar esa página en Cataluña.Por otro lado, ha incidido en que la investidura de Alberto Núñez Feijóo, que se celebrará el 26 y 27 de septiembre, es una pérdida de tiempo para el país porque no ha sido capaz de sumar en todas estas semanas "ni un solo voto más".La portavoz parlamentaria de Sumar, Marta Lois, contestará este lunes a la carta del PP para reunirse con el secretario general del grupo popular, Carlos Rojas, al que pedirán que retiren los recursos en el Constitucional contra la reforma laboral y la ley Trans