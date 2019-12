Trece años de cárcel para el ex número dos del PNV en Álava

La Audiencia Provincial de Álava ha condenado a 13 años y 3 meses de cárcel a Alfredo de Miguel, el que fuera número dos del PNV alavés y diputado foral, por diversos delitos entre ellos los de asociación ilícita, cohecho y tráfico de influencias.

La ponente de la sentencia, la magistrada Elena Cabero, ha leído este martes el fallo de la resolución, en la que también han sido condenados a prisión los dos ex miembros del PNV acusados en este juicio, Koldo Otxandiano y Aitor Tellería.

En el caso de Otxandiano la pena de cárcel impuesta ha ascendido a siete años y medio y en el de Tellería, a seis y medio.

La Audiencia de Álava ha establecido que se aplique a todos los acusados, un total de 26, la atenuante de dilaciones indebidas debido a que desde que se presentó la denuncia que originó este procedimiento, el más importante por corrupción instruido y juzgado en Euskadi, hasta la sentencia han pasado 10 años.

Además el tribunal ha establecido que el máximo de cumplimiento de las penas privativas de libertad en el caso de Miguel sea de 9 años y de 6 años, y 9 meses para Otxandiano. No ha dictaminado nada respecto a Tellería.

De los 26 acusados, la Audiencia de Álava ha acordado la absolución de 11, entre ellos el ex viceconsejero de Cultura y Juventud del Gobierno Vasco, Gurutz Larrañaga, pero no así para el otro ex cargo del Ejecutivo de Juan José Ibarretxe imputado, el que fuera director de Juventud Javier Sánchez Robles, que ha sido condenado a 6 años y un mes de prisión por malversación y tráfico de influencias.

Esta sentencia, que consta de 1.186 páginas, puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.

El Ministerio Fiscal pedía para De Miguel 29 años y 9 meses de cárcel por un total de 20 delitos al considerar que lideró un entramado societario dirigido a la obtención de contratos públicos de forma irregular y al cobro de comisiones ilegales, y que se aprovechó para ello de su pertenencia al PNV.