Turull, Forn y Rull comienzan su traslado a Cataluña

Los ex consellers catalanes de Presidencia Jordi Turull, de Interior Joaquim Forn y de Territorio Josep Rull, encarcelados de forma preventiva en la prisión madrileña de Estremera, comenzarán mañana su traslado a cárceles de Cataluña, aunque primero serán conducidos a la de Zuera, en Zaragoza.

Fuentes conocedoras del proceso de traslado han indicado que está previsto que los tres reclusos duerman esta noche en la cárcel de Valdemoro (Madrid), desde la que la partirán en una conducción ordinaria con más reclusos hacia la prisión de Zuera. Allí dormirán para el miércoles llegar a las cárceles catalanas como destino final.

Se trata del mismo procedimiento que el martes pasado se siguió con el ex vicepresidente Oriol Junqueras, el ex conseller de Exteriores Raül Romeva, el ex diputado del Parlament y exlíder de la ANC Jordi Sànchez y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

La ex conselleraDolor Bassa y la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell fueron trasladadas a Cataluña el miércoles desde la cárcel de Alcalá Meco (Madrid).

Con Turull, Rull y Forn se completa la reagrupación de los nueve políticos independentistas presos, una vez de que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena diera luz verde a su acercamiento a Cataluña.