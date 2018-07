Victoria de Pablo Casado en el PP

Rajoy ya tiene sucesor. Un político nacido en Palencia hace 37 años.Pablo Casado es el nuevo presidente del PP tras conseguir la mayoría de votos de los compromisarios participantes en el XIX Congreso Extraordinarioque esta formación política celebra desde ayer en el hotel Marriot Auditorium de Madrid. Han votado 2973 de los 3082 compromisarios. asado ha obtenido 1701 votos por 1250 de Soraya Sáenz de Santamaría. Se han registrado 18 votos blancos y cuatro nulos.

La diferencia de votos ha sido de un 60% a favor de Casado y de un 40% a favor de Soraya Sáenz de Santamaría. Casado, que quedó en segundo lugar en las primarias celebradas el 5 de julio, se ha hecho con los apoyos de los compromisarios que arropaban a los restantes candidatos batidos en dichas primarias, fundamentalmente de los de María Dolores de Cospedal, secretaria general saliente.

Casado ha recibido una fuerte ovación a su entrada en el plenario. Ha saludado al presidente saliente, Mariano Rajoy, y a Soraya Sáenz de Santamaría, que lo esperaban en primera fila. Acto seguido ha subido al escenario para recoger los aplausos junto a su mujer.

Su primer mensaje como presidente, exento ya de tono mitinero, ha estado dirigido al Rey Felipe VI. "Acabo de comunicar vuestra decisión al jefe de la Casa Real", ha comunicado al plenario. "Este partido es uno de los pilares del sistema democrático español". "Hoy nadie ha perdido, ha ganado el Partido Popular. Te voy a seguir llamando presidente, querido Mariano Rajoy, porque te debemos mucho. Va a ser muy difícil estar a tu altura".

Reveló una charla telefónica que mantuvo con Rajoy en las vísperas de las votaciones, donde intercambiaron mensajes de afecto. Ha dado las gracias a los candidatos descartados en las primarias por darle su apoyo. Y ha agradecido la labor de Soraya como vicepresidenta del Gobierno y como candidata en unas primarias "limpias".

Lanzó un mensaje de futuro: "¡No os voy a defraudar!". Y. una petición: "Os ruego que a nadie le preguntéis a quién ha votado".

"Somos herederos de la concordia que fue posible con tu padre", dijo a Suárez Illana, presente en el plenario y que le ha dado su apoyo estos últimos días. Citó a Fraga y a Aznar. Y ha entrado en medidas concretas bajo el título de firmar un "contrato con España", basado en reforzar la Constitución "en vez de abrirla en canal, conectar con la España de banderas y balcones que reclaman la unidad nacional", apostar por la regeneración política, promover "posibles modificaciones electorales" (como la de 2014 para que gobiernen en doble vuelta los alcaldes más votados), una modificación de la ley electoral que prime al partido ganador para no depender de "bisagras nacionalistas". Casado es partidario de promover la competitividad bajando los impuestos, la supresión de tributos "que no son justos", la bajada del impuesto sociedades e IRPF, la "actualización" de la Administración en plena era digital, un compromiso con la Educación para que el gobierno del PSOE no haga "adoctrinamiento o divida en función de las lenguas". Defendió pensiones "sostenibles y justas", una sanidad "sin confrontación partidista", un compromiso con las políticas de familia, entre otros retos.

Ha dado por concluida la confrontación interna. "El PP ha vuelto, hemos vuelto, ya no vamos a gastar ni un minuto más en hablar de nosotros". Y, sin desvelar quién ocupará la Secretaría General, se refirió a la futura estructura interna: "La integración es posible. La va a haber por lo menos por mi parte". "Pertenezco a uno de los más grandes partidos de España". Finalmente, citó a Machado para rematar con un mensaje de futuro: "Ni el pasado ha muerto, ni está el mañana, ni el ayer, escrito".

En su propuesta de comité ejecutivo figuran dos andaluces como Juan Ignacio Zoido, ex alcalde de Sevilla y ex ministro del Interior, y la parlamentaria andaluza Esperanza Oña, ex alcaldesa de Fuengirola. También cuenta con los ex ministros Rafael Catalá y Dolores Montserrat. En su propuesta para la Junta Directiva Nacional ha incluido andaluces como Alberto Díaz, concejal del Ayuntamiento de Sevilla, y José Loaiza, presidente del PP de San Fernando.

Pablo Casado (Palencia, 1981) es diputado por Ávila. Desde la misma noche de las primarias tuvo claro que basaría su estrategia en recolectar los apoyos de los candidatos que cayeron en las primarias. En ningún momento barajó la posibilidad de integrarse en una candidatura única liderada por la candidata más votada el 5 de julio. En su discurso previo a las votaciones se presentó como un candidato con "las manos blancas y los bolsillos vacíos".

Partidarios de la candidata Soraya Sáenz de Santamaría comenzaron a marcharse del hotel cuando no había ni terminado el recuento. Santamaría ha recibido una larga ovación del plenario. El primero en ponerse en pie para tributarle el homenaje ha sido el nuevo presidente del partido.