Yolanda Díaz responde a Pablo Iglesias: "No le debo nada a nadie"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha respondido al ex vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias, –que aseguró que los logros “históricos” en el Ministerio se los debe a la formación morada– y afirmó que no le debe “nada a nadie”, al tiempo que señaló que no se va a distraer en responder a las palabras del ex líder de Podemos exigiendo a Sumar respeto por el partido liderado por Ione Belarra. “No le debo nada a nadie, si me permite esta afirmación y tengo agradecimiento para todas las gentes, no ahora sino con carácter anticipado, que me dieron la oportunidad de ser ministra”, apostilló Díaz en una entrevista en Navarra Televisión.

Al respecto, Díaz aclaró que “es verdad” que Iglesias le propuso ser la ministra de Trabajo pese a su negativa al principio. “Tengo agradecimiento y respeto a todo el mundo y no me van a ver jamás haciendo críticas a nadie”, esgrimió. Asimismo, insistió en que no se va a distraer en responder a Iglesias después de que el ex líder de Podemos reclamara respeto por la formación morada sacando a relucir el encuentro de la titular de Trabajo en un acto en Valencia con Mónica Oltra y Mónica García, pero sin la presencia de las ministras de Podemos Ione Belarra e Irene Montero. “No me distraigo. Me estoy dejando la piel por mi país”, zanjó.

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, presentó este jueves su proyecto Sumar en Pamplona en un acto en el que aseguró que si la sociedad decide sumar, dará “un paso adelante, de manera colectiva, feminista”, con el objetivo de “hacer feliz a la gente” porque Sumar es “imparable”.

En medio de tensiones con Podemos, después de que Pablo Iglesias le pidiera respeto a la formación morada ante una confluencia de izquierda para concurrir a las elecciones generales, Díaz criticó la política “a golpe de titular” y denunció que “se dicen auténticas barbaridades y no pasa nada”. “La política se ha convertido en un problema, no os habéis alejado vosotros, hemos sido nosotros”, agregó.

Sumar es un movimiento ciudadano que, en palabras de Díaz, “quiere levantar un proyecto de país para la próxima década, para el siglo XXI”. La líder de UP señaló que en España ha habido cuatro grandes proyectos de país. “El de Adolfo Suárez, culminar la transición hacia la democracia. No digo que los avale, pero son hechos. El segundo el de Felipe González, con modernización. El tercero, Aznar, liberalizar nuestro país, donde toda España era urbanizable. El cuarto el de Zapatero, completar una parte del Estado del Bienestar”.

En el acto, Díaz afirmó que el Gobierno va a subir el salario mínimo interprofesional “de manera relevante para 2023” y además respaldó las reivindicaciones de los sindicatos en el ámbito salarial. “Ya os anticipo que sí lo vamos a subir de manera relevante para 2023, pero en lo que no le compete al Gobierno, también digo, y apoyo absolutamente a los sindicatos que están defendiendo el interés general, que necesitamos subir los salarios”, al tiempo que reclamó a a los empresarios que vuelvan a la mesa de negociaciónpara alcanzar estas subidas.