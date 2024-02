Ábalos no deja su escaño en el Congreso y el PSOE lo suspende de militancia

El exministro José Luis Ábalos ha anunciado que mantiene su acta de diputado en el Congreso y que pasará al grupo mixto, con lo que desoye la exigencia del PSOE que le dio un plazo de 24 horas para dejar su escaño ante el caso Koldo.

En rueda de prensa minutos antes de que empezara el pleno del Congreso, Ábalos ha dicho que necesita defender su "honorabilidad" y que seguirá en el grupo mixto para no enturbiar las relaciones con el grupo socialista, al tiempo que ha señalado que toma una de las decisiones "más duras" de su vida y que nunca podría haberse imaginado estar "fuera de las siglas del PSOE".

"No puedo rendirme... si yo renunciara en este momento se interpretaría como signo de culpabilidad y solo provocaría mi estigmatización no solo política sino personal. Sé lo que es ser un apestado político".

El ex secretario de Organización del PSOE y exministro de Fomento acusó a su partido de "rendir tributo a la derecha" all intentar "echarle por la puerta de atrás" cuando no está señalado en ninguna investigación judicial. Así, ha avisado a la dirección federal del partido de que "ser exigentes en la respuesta frente a la corrupción no es actuar a espasmos al dictado de quienes más han hecho por ocultarla" y ha dejado claro que "la cacería" de la derecha política y mediática no hubiera parado aunque él hubiera dimitido.

El PSOE lo suspende de militancia

Tras el anuncio de Ábalos, el PSOE ha decidido suspenderlo cautelarmente como miembro del partido por no entregar el acta de diputado y pasar al Grupo Mixto, según una resolución firmada por el actual número 3, Santos Cerdán.

En su escrito, Santos Cerdán justifica la decisión adoptada para "salvaguardar la imagen del PSOE" porque la situación y los hechos que la han generado y su repercusión pública exigen la adopción "inmediata" de medidas que también permita que la instrucción del expediente se siga "con las máximas garantías" para el expedientado.

Considera además, según refleja el documento, que Ábalos ha incumplido varios artículos de los Estatutos Federales que prevén sanciones contra quien falte a los acuerdos o resoluciones de los órganos del partido.

Por ejemplo, señala que el artículo 10.3 "establece como un deber de las personas militantes del PSOE cumplir los estatutos, el Código Ético y de Conducta, el Reglamento Federal de Desarrollo, las normas que conforman el Sistema de Cumplimiento Normativo y demás normativa interna, así como acatar las resoluciones, directrices e instrucciones que, en el ejercicio de sus competencias, dicten los órganos del Partido".

Indica además que los hechos podrían ser constitutivos de varias faltas "muy graves" como "el abandono del cargo público para el que hubiera sido designado o elegido sin la previa autorización del órgano competente del Partido o imposibilitar por acción u omisión la representación del Partido en las instituciones".

El informe señala además que Ábalos cuenta con cinco días para hacer llegar al instructor del expediente, Alberto Cachinero, las pruebas con las que pretende defenderse. Además podrá interponer un recurso contra esta resolución ante la Comisión Federal de Ética y Garantías en el plazo de diez días hábiles.

El PSOE reconoce dolor por el caso Koldo y afirma que Ábalos no ha recibido reproche penal

Por su parte, el portavoz socialista Patxi López ha reconocido en la rueda de prensa que el caso Koldo está provocando "dolor" en el PSOE pero ha subrayado que en el sumario "no existe ningún reproche penal que recaiga" sobre el ex ministro, quien como diputado mantiene su condición de aforado. Además, ha subrayado que, de acuerdo al informe del Tribunal de Cuentas, todas las contrataciones formalizadas durante la pandemia se hicieron de conformidad a la contratación de emergencia que regía en esos momentos.

Pero ha incidido en que, como para el PSOE y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la lucha contra la corrupción, la limpieza y la ejemplaridad es una cuestión "nuclear" y ha asegurado que pondrán toda la documentación de la que disponen en manos de los tribunales y de la comisión parlamentaria de investigación que ellos mismos han promovido para esclarecer lo sucedido.

El Gobierno asegura que todos los contratos han sido auditados y conforme a la legalidad

La ministra Portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha asegurado este martes que todos los contratos firmados por la Administración General del Estado han sido "conforme a la legalidad" y todos han sido auditados por el Tribunal de Cuentas y la Intervención General del Estado.

El Gobierno es "absolutamente implacable contra la corrupción e impecable en su comportamiento", ha asegurado Alegría en la rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros a preguntas sobre el caso Koldo y sobre si el Gobierno va a colaborar con las investigaciones. La ministra también ha señalado que, "a diferencia de Gobiernos anteriores", el Ejecutivo actual "llegó con el máximo compromiso con la transparencia y la ejemplaridad", un compromiso que "sigue hoy tan vigente e inquebrantable como el primer día".

Para Alegría, la transparencia de los contratos de la Administración General del Estado queda reflejada en que todos fueron realizados "de acuerdo a la legalidad" y todos han sido auditados. Preguntada por si el exministro José Luis Ábalos pudiera querer mantener su acta de diputado, Alegría ha recordado que este lunes el PSOE le dio un plazo de 24 horas para que dejara el acta, lo que contrasta, según ha dicho, con lo que ocurría "en un pasado muy reciente".

Así, ha apuntado que, en años anteriores, los Gobiernos del PP esperaban a que la Justicia actuase mientras que "hoy lo que tenemos es un Gobierno que es implacable". "Y que a nadie le quepa ninguna duda, por parte de este Gobierno, siempre encontrarán máxima colaboración con la Justicia y transparencia absoluta", ha subrayado. Preguntada por si considera que este caso pudiera llegar a afectar directamente al presidente del Gobierno, la ministra se ha limitado a reiterar que "este Gobierno llegó con el máximo compromiso con la transparencia y con la ejemplaridad en nuestra lucha ante la corrupción.

Y ese principio sigue vigente, inquebrantable, como el primer día". Según fuentes del Gobierno, si la semana pasada no se pidió oficialmente a Ábalos que dejara su escaño el viernes pasado fue por considerar que era mejor esperar hasta este lunes por ser "el primer día hábil" en el Congreso para que lo hiciera. Otras fuentes del Ejecutivo han señalado que si Ábalos no renuncia al escaño "ya sabe a lo que se expone".

En la rueda de prensa en Moncloa, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, también ha sido preguntado por el caso como miembro de Sumar a lo que ha respondido que, sobre las cuestiones del Ministerio de Sanidad, "responde la Ministra de Sanidad", pero que "todo el Gobierno está comprometido en la lucha contra la corrupción y eso es inquebrantable".

Por su parte, y a preguntas sobre si algunos de los contratos de mascarillas podrían haber sido pagados con fondos europeos, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado que no ha sido contactado por ninguna autoridad europea. Además ha asegurado que "independientemente de la procedencia de los fondos, el elemento de transparencia y por supuesto, de responsabilidad en cuanto al uso de los mismos es el mismo" y no cambia dependiendo de dónde venga la financiación.