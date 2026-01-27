Podemos se abre a negociar la delegación de competencias en inmigración a Cataluña

La secretaria política y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha asegurado este martes que su formación está abierta a negociar la delegación de competencias en inmigración a Cataluña, retocando el texto que pactaron PSOE y Junts, una vez se haya aprobado la regularización extraordinaria de migrantes.

Así lo ha dicho Montero en declaraciones a Ser Cataluña, un día después de haber anunciado un acuerdo con el PSOE que tiene como objetivo regularizar a cerca de medio millón de personas extranjeras que ya se encuentran en España.

Montero ha admitido que ese pacto con el PSOE para regularizar a personas migrantes incluye una contrapartida que deberá asumir Podemos y que no ha desvelado: "Es evidente que hay algo a cambio, estamos siendo honestas, pero el PSOE nos ha pedido discreción con ello. Nosotras vamos a respetarlo porque es parte del acuerdo que nos ha permitido tener una regularización encima de la mesa".

Lo que sí ha explicado es que en su partido hay predisposición a negociar la delegación de competencias en inmigración a Cataluña, "modificando" el texto que acordaron hace meses PSOE y Junts -y que Podemos bloqueó en el Congreso-, para que "no tenga ningún contenido racista", ni en la exposición de motivos ni en el articulado.

La ley de delegación de competencias en inmigración permanece en el cajón de compromisos pactados entre PSOE y JxCat pendientes de cumplir, desde que el pasado 23 de septiembre el Congreso rechazó esta iniciativa, con los votos en contra de PP, Vox, Podemos, UPN y de un diputado de Compromís y otro la Chunta Aragonesista.

Montero ha señalado que este voto en contra de Podemos no es inamovible: "Siempre hemos estado dispuestas a sentarnos a negociar un texto modificado, para que no tenga ningún contenido racista".

Y el hecho de haber pactado la regularización con el PSOE puede allanar el terreno: "Antes de hablar de competencias, teníamos que garantizar derechos. Antes de hablar de competencias y de cómo modificar ese texto que habían pactado PSOE y Junts para que quede libre de racismo, teníamos que regularizar a personas migrantes".

Ese era, según la eurodiputada, un elemento "fundamental para que el traspaso de competencias no refuerce el racismo y la violencia institucional contra las personas migrantes".

Sobre la contrapartida pactada con el PSOE a cambio de la regularización de personas migrantes que pedía Podemos, no ha revelado de qué se trata, porque los socialistas han exigido "discreción", pero sí ha asegurado que "no tiene que ver con temas de defensa ni de los presupuestos".

Tampoco tiene que ver, ha remarcado, con el voto a favor de Podemos a la convalidación del decreto-ley de subida de las pensiones que se debatirá este martes en el Congreso y que incluye, además, una moratoria de los desahucios.

"Lo que hoy va a pasar es gravísimo. PP y Vox, junto a Junts, van a hacer que 60.000 personas puedan quedarse sin sus casas y ser desahuciadas sin alternativa habitacional", ha denunciado.

Sobre la negociación presupuestaria, ha advertido de que Podemos exigirá, entre otras cuestiones, "bajar los alquileres por ley" y "dejar de gastar en armas": "No vamos a votar unos presupuestos de guerra", ha afirmado.

Junts da la "bienvenida" a la formación morada

El portavoz de JxCat en el Parlament, Salvador Vergés, ha dado este martes la "bienvenida" al cambio de posicionamiento de Podemos sobre la delegación de competencias en inmigración a Cataluña, después de que la formación morada se haya abierto a negociarlas.

"Siempre hemos reclamado poder tener las competencias de inmigración en Cataluña y lo que teníamos es que Podemos nos vetaba. Ahora mueven su posición, bienvenidos sean, ya tendrían que haberlo hecho desde el primer momento", ha asegurado Vergés en una rueda de prensa en el Parlament.

La ley de delegación de competencias en inmigración permanece en el cajón de compromisos pactados entre PSOE y JxCat pendientes de cumplir, desde que el pasado 23 de septiembre el Congreso rechazó esta iniciativa, con los votos en contra de PP, Vox, Podemos, UPN y de un diputado de Compromís y otro la Chunta Aragonesista.

Unesco y Organización Mundial del Turismo

Sobre el acuerdo para que Cataluña tenga asiento en la Unesco y en la Organización Mundial del Turismo (ONU Turismo), Vergés ha asegurado que este paso "confirma" que no ha sido hasta que JxCat se ha "plantado" en el Congreso que el Gobierno "se ha empezado a mover", y ha reclamado que cumplan la totalidad de lo pactado en el acuerdo de Bruselas.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y el conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, han firmado este lunes un acuerdo para oficializar que Cataluña pase a disponer de un asiento en la Unesco y en la Organización Mundial del Turismo (ONU Turismo).

Se trata de dos compromisos que el PSOE había asumido con JxCat y que figuran en los acuerdos de investidura de los socialistas con ERC, pero que aún estaban pendientes de materializarse y que ahora finalmente toman cuerpo, según ha avanzado La Vanguardia.