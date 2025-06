Adriana Lastra asegura que Cerdán orquestó una "operación de acoso y derribo" contra ella

La ex vicesecretaria general del PSOE Adriana Lastra ha asegurado este martes que el exsecretario de Organización de los socialistas Santos Cerdán le "engañó" y "traicionó" y orquestó contra ella una "operación de acoso y derribo" que acabó con su dimisión.

"A mí, Santos Cerdán también me engañó y también me traicionó. Yo también hubiera puesto la mano en el fuego por Santos Cerdán, porque lo último que me podía imaginar es que estuviera involucrado en un caso de corrupción", ha asegurado la delegada del Gobierno en Asturias en declaraciones a los periodistas.

Tras señalar que "ha sido una sorpresa" ver cómo se referían a ella "en aquellos autos que conocemos de la UCO", ha explicado que sabía de la "animadversión" que Cerdán le tenía y era conocedora de "todo" lo que le hizo durante "todo este tiempo", sobre todo durante su etapa en Madrid, pero "no sabía por qué".

"Creo que ahora ya lo sabe toda España. No era por lo que supiera, porque yo evidentemente no sabía nada: era por lo que yo pudiera llegar a saber", ha dicho.

Preguntada por los medios sobre qué le hizo el exsecretario de Organización, Lastra ha asegurado que le hizo "de todo", al tiempo que ha explicado que pensaba que lo que le pasaba a Cerdán era "una cuestión de poder, de machismo, de no tolerar que una mujer estuviera por encima de él".

"Siempre pensé que lo que tenía era ese problema", ha apuntado Lastra tras añadir que "fue una operación de acoso y derribo" hasta que dimitió, "enferma y embarazada de cinco meses y medio".