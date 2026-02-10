El agua embalsada bate el récord semanal de crecimiento con un 10,1% y se sitúan al 77,3% de la capacidad

Las borrascas que afectan a buena parte de la España peninsular desde el arranque de este año han disparado las reservae de agua embalsada en españa después de que en la última semana hayan ganado el 10,1% (5.634 hectómetros cúbicos) en una semana hasta almacenar un 77,3 % de su capacidad total (43.341 hm3), según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

Enero de 2026 ha sido el más lluvioso del último cuarto de siglo, con precipitaciones que alcanzaron los 119 litros por metro cuadrado en la España peninsular, un 85 % por encima del promedio de 1991-2020, según ha confirmado este martes la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En total, la reserva hídrica ha ganado 21 puntos desde el inicio del tren de borrascas: a fecha del 30 de diciembre de 2025, la reserva hídrica estaba al 56,3%. Durante esta semana, las precipitaciones han afectado considerablemente a toda la Península.

En concreto, la máxima se ha producido en Ceuta con 302 litros por metro cuadrado (l/m2). odas las cuencas salvo la del Segura, que está al 39,4%, se encuentran por encima del 57% de su capacidad, 14 de ellas superan el 71% y 4 (Galicia Costa, País Vasco, Cataluña y Tinto, Odiel y Piedras) acumulan más del 90 %.

Los incrementos más llamativos son los registrados por las cuencas del Guadalete-Barbate (ha subido un 16,1% en los últimos siete días), Guadalquivir (15,3%), Guadiana (13,1%), Duero (12,4%), Mediterránea andaluza (12,3 %) y Galicia Costa (10,3%).

Suben también de manera considerable las cuencas del Segura (un 8,3% más), Tajo (7,9%), Cantábrico occidental (7,6%) y Miño-Sil (6,8%). Aumentan en menor medida las del Ebro (sube un 5,5%), Júcar (2,9%), Cantábrico oriental (1,4%), Cataluña (0,6%) y Tinto, Odiel y Piedras (0,4%).

Las cuencas internas del País Vasco repiten el mismo porcentaje de la semana anterior: el 90,5%.

Las cifras facilitadas por Miteco confirman que la reserva hídrica almacena en la actualidad un total de 10.765 hm3 más respecto al año pasado por estas fechas (cuando había 32.576 hm3) y 13.337 más que la media de los últimos diez años (fijada en 30.004 hm3).

La reserva de uso consuntivo -es decir, humano- se encuentra al 74,69% y almacena 28.977 hm3 mientras que la de uso hidroeléctrico está al 83,29% y tiene 14.264 hm3. De acuerdo con el último boletín publicado por la Confederación Hidrográfica del Segura este domingo la cuenca está al 39% con 449 hm3. En comparación, el año pasado por estas fechas estaba al 20% con 231 hm3.