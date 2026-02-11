El alcalde de Mérida, del PSOE, abre la puerta a negociar con Guardiola si fracasa con Vox

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, del PSOE, ha señalado que si la presidenta de la Junta en funciones, María Guardiola, no cierra el acuerdo con Vox y fracasa su investidura, lo "lógico" sería que llamara a la segunda fuerza más votada en el parlamento para iniciar una negociación con el objetivo de poner fin a la "parálisis" institucional que vive la comunidad autónoma.

De esta forma, el dirigente socialista, que fue portavoz de campaña en las pasadas elecciones autonómicas, ha abierto la puerta a algún "tipo de acuerdo que pudiera facilitar la gobernabilidad", que incluya, por un lado, la investidura de María Guardiola, así como otras cuestiones como la aprobación de los presupuestos autonómicos.

En una entrevista en COPE, recogida por Europa Press, se ha referido a esta cuestión, ha advertido, a título personal, al no tener en estos momentos "ninguna responsabilidad orgánica" en el PSOE de Extremadura, actualmente dirigida por una gestora nombrada tras la dimisión de Miguel Ángel Gallardo como secretario general.

De esta forma, y ante esta "situación de parálisis del gobierno autonómico", y también ante la falta de avance de un acuerdo entre PP y Vox, considera que "lo que tiene que hacer" Guardiola es "llamar a sentarse a la segunda fuerza política, que es lo más lógico y lo más coherente".

En este punto, cree que "no tiene ningún sentido" que los 'populares' estén "dispuestos a renunciar a todos sus principios" y a su programa electoral para poder alcanzar un acuerdo con Vox, mientras que al PSOE le piden "una abstención sin condición".

Rodríguez Osuna, que ha desmentido que Guardiola haya llamado a los socialistas --"es mentira", ha dicho--, ha abundado en que "una vez que fracase en la investidura", si es que así ocurre, dado que a día de hoy no tiene "ningún acuerdo" con Vox, lo primero que debe hacer es "llamar al Partido Socialista", como segunda fuerza política que es en el parlamento, a ofrecerle diálogo.

Los acuerdos posteriores "se podrían ver o no, eso dependerá de los órganos de la dirección del partido", pero el PSOE, ha argumentado, "siempre ha puesto por delante a Extremadura por encima de sus intereses", como ha demostrado, ha dicho, en los 32 años que ha gobernado esta región, que le otorgan "experiencia política" y una "visión clara de lo que necesita Extremadura".

Facilitar la gobernabilidad

"Lo que no se puede es denostar la opinión de un partido con su experiencia, su trayectoria y con el número de votos que tiene el Partido Socialista", ha aseverado, para añadir que "lo más lógico sería que, si fracasa su socio preferente, llame al Partido Socialista y se siente en una mesa para intentar llegar a un tipo de acuerdo que pudiera facilitar la gobernabilidad".

El primer edil emeritense no ha planteado qué tipo de acuerdo debe alcanzarse entre PP y PSOE, pero en todo caso ha descartado una abstención "única y exclusivamente para propiciar una investidura", porque después "hay que cerrar el presupuesto, hay que cerrar proyectos y leyes que se aprueban en el Parlamento". Por tanto, una abstención "no genera estabilidad, genera inestabilidad".

"Tiene que sentarse a pedirle que el Partido Socialista ponga sus condiciones encima de la mesa para tener una gobernabilidad, que es lo lógico", ha reiterado.

Asimismo, ha sugerido a Guardiola que no esté "tan nerviosa", que es lo que, a su entender, transmite en cada intervención ante los medios de comunicación: "hay que ser más prudente", ha aconsejado al PP, porque "no puede estar ofreciendo un acuerdo a Vox insultándole permanentemente". "Yo eso no lo he visto en ningún sitio", ha asegurado.

Una mujer para liderar el PSOE extremeño

Sobre quién considera que debe liderar al partido tras la dimisión de Miguel Ángel Gallardo, que se decidirá en un Congreso Regional que aún no tiene fecha, ha dicho que los socialistas tienen la "suerte" de que a los secretarios generales los elige la militancia por voto directo y secreto en unas primarias.

En todo caso, tiene claro que ahora mismo las "mejores voces" para representar al Partido Socialista son las de sus compañeras, las mujeres del PSOE, que son las que más "experiencia" y "trayectoria" atesoran dentro de la formación.

En este sentido, ha dicho que los secretario provinciales, Manuel Borrego, de Badajoz, Álvaro Sánchez Cotrina, de Badajoz, "ahora mismo" tienen "un gran papel y una gran responsabilidad" por delante, que es preparar a los ayuntamientos para las próximas elecciones municipales y "empezar a diseñar una estrategia de cohesión territorial en ambas provincias".

"Yo quiero que quien tenga o quien pudiera serlo debería ser sin duda alguna, y tendrá voz y rostro de mujer, porque desde mi punto de vista ahora mismo son los cuadros mejor preparados", ha remachado.